Экс-глава Национального агентства по туризму получил 13 суток. Его задержали, когда он вступился за сына

Источник материала: Tut.by

Тринадцать суток административного ареста получил Григорий Померанцев. Экс-главу Национального совета по туризму задержали в воскресенье на проспекте Машерова, когда он шел с семьей.



Фото из личного архива Григория Померанцева

Елена Померанцева написала в Facebook , что ее мужа задержали, когда он защищал своего младшего сына.

— Когда схватили меня, папа пытался выхватить меня из рук омоновцев и его тоже задержали, — рассказал «Радыё Свабода» сын Померанцева.

Семью доставили в Центральное РУВД. Сына отпустили через 7 часов, мать — через 13. Григорий Померанцев получил 13 суток административного ареста.

Григорий Померанцев возглавил Национальное агентство по туризму в 2015 году и проработал на этой должности чуть больше полугода. Одной из причин ухода с должности стало наличие у Померанцева бизнеса и счетов в Латвии, что запрещено белорусским законом.

До прихода в Национальное агентство по туризму Померанцев 15 лет работал в авиакомпании AirBaltic, два года был коммерческим директором в аэропорту Толмачево в Новосибирске, а также запускал бюджетные авиалинии в Грузии. В Минск приехал с должности председателя правления Рижского бюро по развитию туризма. Владеет белорусским, русским, английским, немецким и латышским языками.