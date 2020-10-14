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Экс-глава Национального агентства по туризму получил 13 суток. Его задержали, когда он вступился за сына

14.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тринадцать суток административного ареста получил Григорий Померанцев. Экс-главу Национального совета по туризму задержали в воскресенье на проспекте Машерова, когда он шел с семьей.


Фото из личного архива Григория Померанцева

Елена Померанцева написала в Facebook, что ее мужа задержали, когда он защищал своего младшего сына.

— Когда схватили меня, папа пытался выхватить меня из рук омоновцев и его тоже задержали, — рассказал «Радыё Свабода» сын Померанцева.

Семью доставили в Центральное РУВД. Сына отпустили через 7 часов, мать — через 13. Григорий Померанцев получил 13 суток административного ареста.

 
Для немцев — кемпинг, для русских — spa. Григорий Померанцев о том, как развивать белорусский туризм

 

Григорий Померанцев возглавил Национальное агентство по туризму в 2015 году и проработал на этой должности чуть больше полугода. Одной из причин ухода с должности стало наличие у Померанцева бизнеса и счетов в Латвии, что запрещено белорусским законом.

До прихода в Национальное агентство по туризму Померанцев 15 лет работал в авиакомпании AirBaltic, два года был коммерческим директором в аэропорту Толмачево в Новосибирске, а также запускал бюджетные авиалинии в Грузии. В Минск приехал с должности председателя правления Рижского бюро по развитию туризма. Владеет белорусским, русским, английским, немецким и латышским языками.

 
Теги: Минск
 
 
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Семью доставили в Центральное РУВД. Сына отпустили через 7 часов, мать - через 13. Григорий Померанцев получил 13 суток административного ареста.
 
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