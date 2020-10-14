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Лукашенко поздравил белорусок с Днем матери
14.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери, сообщили в пресс-службе главы государства.
По словам президента, материнство - это самая святая миссия на Земле.
"Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям", - подчеркнул он.
Президент отметил, что матери играют важную роль в сохранении исконных традиций.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Из семей, в которых родители учат своим примером почитать старшие поколения, гордиться историей и достижениями страны, уважать национальную культуру и любить родную землю, формируется духовно сильный независимый народ", - заявил Лукашенко.
Слова особой признательности глава Беларуси адресовал многодетным матерям.
"Благодаря вам продолжается наша история и мы с уверенностью смотрим в будущее Беларуси. Государство всегда будет оказывать поддержку вашим семьям, создавать лучшие условия для женщин, которые растят детей и активно реализуют себя в социальной и профессиональной сферах", - пообещал белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал всем белорускам и их близким здоровья, счастья и благополучия. "Наши дорогие мамы! Примите низкий поклон за ваши труд, заботу и бесконечную материнскую любовь", - заключил президент.
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Слова особой признательности президент Беларуси адресовал многодетным матерям, поскольку именно благодаря им государство с уверенностью смотрит в будущее.
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