Белорусская ферма в Крыму. Почему семья Белясовых не возвращается домой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Алексей Стефанов, Sputnik. О том, что в селе Маловидное Бахчисарайского района республики Крым есть небольшая белорусская ферма, знают едва ли не на все на полуострове. За банкой парного молока, творогом и брынзой к семье Белясовых едут даже за сотню километров. Поначалу фермеры сами развозили продукцию, но потом перестали – невыгодно. Тогда постоянные покупатели выяснили, где находится белорусская ферма, и сами стали наведываться в гости к Белясовым.

На 18-летие сын попросил телочку

"Я с родителями приехал в Крым сорок лет назад – у папы "расшалилось" здоровье, врачи рекомендовали эти края. Вот мы и перебрались сюда из Могилева на время, поселились в Ароматненском сельском совете Бахчисарайского района, папа с мамой стали работать в колхозе. Но назад мы так и не вернулись. Спустя 12 лет папа умер, потом я женился, у нас с Ларисой родились сын и дочь, сейчас вот внук растет. И как-то мы вросли в крымскую землю", – рассказывает хозяин фермы Михаил Белясов.

© Photo : из архива семьи Белясовых Постоянные покупатели выяснили, где находится белорусская ферма, и сами стали наведываться в гости

Он признается, что заниматься фермерством никогда не думал, все получилось случайно. Женщина, у которой поселились молодожены, держала двух коров, и этого вполне хватало на семью. Единственный, кому хотелось иметь больше скота, был первенец Сергей. Он с детства любил землю и домашних животных. А когда парню исполнилось 16 лет, выпросил у родителей "не компьютер, как его ровесники, а бычка".

Подарок пришелся кстати: два года Сергей его растил, а на 18-летие в ответ на вопрос родителей попросил… телочку. Зная молодежный сленг, можно было бы посмеяться, но Сергей твердо шел к цели – он уже тогда видел себя фермером. И заразил этой идеей всю семью.

"Вот представляете, Сережа так и сказал: "Мам не знаю, поймете вы меня правильно или нет, но я хочу к бычку телочку. И мы ему подарили телочку. А потом была еще одна телочка, и еще… И сейчас у нас одних только коров 80 голов, но есть еще свиньи", – дополняет слова мужа Лариса Белясова.

Сейчас Сергею 27 лет, пора подумать и о создании собственной семьи. Но, как говорит Михаил, сын целиком поглощен работой на ферме и о женитьбе пока не думает.

"Папа, какая семья, когда столько дел на ферме, а я даже своего дома еще не построил", – говорит он отцу.

Из Беларуси с любовью

Ферма находится в селе Маловидное в семи километрах от дома, в котором живут Белясовы. Там когда-то был колхоз, вот они и взяли в аренду полуразрушенные коровники и сараи общей площадью 1700 квадратных метров. Все восстановили и начали работу. Вначале все дела вели вчетвером, помогала даже мама Сергея Анна Трофимовна Белясова, которая в свои 80 рвется трудиться: сидеть дома категорически отказывается и просит хотя бы дать ей пасти коров.

© Photo : из архива семьи Белясовых Идею с фермой Белясовым подкинул сын

Младшая дочь Марина могла бы стать пятым сотрудником, но вначале все свободное время посвящала учебе, а потом вышла замуж и сейчас воспитывает ребенка. Внуку Михаила и Ларисы год и семь месяцев.

"Он уже тоже приезжает на ферму и гордо вышагивает в резиновых сапогах среди коров", – смеется Михаил.

Наемных работников брать на ферму Белясовы категорически не хотели, но своих рук уже не хватало. Так к ним приехал вначале племянник Ларисы из Донбасса, а буквально два года назад и двоюродный брат Михаила из Беларуси.

"Когда мы в Крым переехали, мне было семь лет, а Сергею пять, и он с родителями каждое лето приезжал к нам отдыхать. От нас море всего в 20-ти километрах, ему здесь очень нравилось. Но потом Сергей женился, создал свой бизнес в Минске, занимался автобусными перевозками. Но что-то с семьей не сложилось, и он как-то мне звонит: "Брат, я хочу в Крыму жить". И переехал. Теперь вместе с нами фермой занимается, а в свободное время, если такое бывает, мы с ним на рыбалку ездим", – говорит Михаил Белясов.

Бахчисарайская белорусская ячейка

Заниматься фермерством непросто – корма стоят дорого, воду и сено нужно везти за несколько километров. Была у Сергея мечта: вернуться в Беларусь и открыть ферму там, но не сложилось.

"У меня же там все: сестра, тетки, дядьки. Когда ездим в гости, я наслаждаюсь белорусскими лесами, хожу за грибами, парюсь в баньке, зимой езжу на снегопады смотреть. Детям вот из года в год все это богатство показывал, предлагал переехать, но никто не хочет. Слишком глубокие корни мы пустили в Крыму", – подчеркивает Михаил Белясов.

Он говорит, что в Беларуси много внимания уделяется сельскому хозяйству, а "Лукашенко фермерами очень много занимается", приглашает работать.

"Я знаю, что государство в Беларуси помогает фермерам, и наверняка бы у меня все получилось. Но дети не хотят переезжать, так что мы останемся в Крыму. Теперь моя мечта выкупить ферму и заниматься любимым делом. Пока, правда все продвигается со скрипом. Раньше никому не нужны были эти развалины, а как мы восстановили все, появилась куча претендентов. Но будем бороться", – твердо говорит Михаил Белясов.

© Photo : из архива семьи Белясовых Ферма находится в селе Маловидное в семи километрах от дома, в котором живут Белясовы

И признается, что скоро может возглавить одно из крымских отделений белорусского сообщества.

"Белорусов в Крыму очень много. Мы встречаемся, отмечаем вместе праздники. И вот решили сделать свою бахчисарайскую ячейку. Свободного времени у меня практически нет, но на земляков, конечно, всегда его найду. Сейчас время какое-то недружное, а мы докажем обратное: будем держаться вместе", – заключает владелец белорусской фермы в Крыму.

Напомним, по данным переписи населения 2014 года в Крыму постоянно проживали почти 22 тысяч белорусов. Больше 90 процентов из них назвали родным языком русский.

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