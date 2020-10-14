Скоро будет тепло. Когда в Витебске включат батареи в квартирах, школах и больницах

Источник материала: Tut.by

В Витебске 15−16 октября начнется отопительный сезон, сообщает горисполком.



Фото с сайта gorodkirov.ru

15 октября отопление включат в детсадах, школах, больницах, поликлиниках, музеях, архивах, библиотеках и других социальных объектах.

С 16 по 18 октября батареи включат в квартирах, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях.

График подключения батарей в домах, относящимся к разным ЖЭУ города, смотрите здесь .

При температуре воздуха выше +10°C тепло будет подаваться в режиме протапливания, предупреждают коммунальники.