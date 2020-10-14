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Скоро будет тепло. Когда в Витебске включат батареи в квартирах, школах и больницах

14.10.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 15−16 октября начнется отопительный сезон, сообщает горисполком.


Фото с сайта gorodkirov.ru

15 октября отопление включат в детсадах, школах, больницах, поликлиниках, музеях, архивах, библиотеках и других социальных объектах.

С 16 по 18 октября батареи включат в квартирах, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях.

График подключения батарей в домах, относящимся к разным ЖЭУ города, смотрите здесь.

При температуре воздуха выше +10°C тепло будет подаваться в режиме протапливания, предупреждают коммунальники.

 
Теги: Витебск
 
 
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При температуре воздуха выше +10 градусов тепло будет подаваться в режиме протапливания.
 
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