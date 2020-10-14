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Гомельский священник, который отсидел 25 суток за участие в акциях, вышел на свободу

14.10.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельский священник отец Владимир вышел на свободу после двух арестов, которые длились 25 суток.


Фото: Светлана Нарскина

Родные, друзья и журналисты встречали его под ИВС, однако Владимир не вышел. Позже стало известно, что милиционеры вывезли его из изолятора, некоторое время возили по городу, а затем высадили в частном секторе.

Спустя несколько часов на свой странице в Facebook Владимир Дробышевский написал такие слова (орфография и пунктуация сохранены): «беларусы, сестры и братья! я дома. (пока?) огромное вам всем спасибо за поддержку и теплые слова. я вовсе не герой и пр. и пр. — я маленький человек. один из сотен и сотен тысяч беларусов. просто обстоятельства так сложились — грех было не пользоваться».

Напомним, 18 сентября священника Владимира Дробышевского Гомеле в милицию вызвали священника, который выступал против насилия">повесткой вызвали в Советский РОВД «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс». Затем из РОВД его доставили в суд. Там Владимира признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и дали 10 суток ареста.

28 сентября священника должны были освободить. Однако родные и близкие, которые встречали Дробышевского у изолятора, так и не дождались его: оказалось, что мужчину увезли в суд на рассмотрение очередного административного дела. Священнику дали еще 15 суток — на этот раз за участие в акции протеста 6 сентября.

Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.

13 августа отец Владимир вышел в Гомеле на одиночный пикет. С табличкой «Спынiце гвалт» он несколько часов простоял под окнами Следственного комитета. Позже священника видели и на других мирных акциях протеста.

 
Теги: Гомель
 
 
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13 августа отец Владимир вышел в Гомеле на одиночный пикет. С табличкой «Спынiце гвалт» он несколько часов простоял под окнами Следственного комитета. Позже...
 
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