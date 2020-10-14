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Гомельский священник, который отсидел 25 суток за участие в акциях, вышел на свободу
14.10.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельский священник отец Владимир вышел на свободу после двух арестов, которые длились 25 суток.
Родные, друзья и журналисты встречали его под ИВС, однако Владимир не вышел. Позже стало известно, что милиционеры вывезли его из изолятора, некоторое время возили по городу, а затем высадили в частном секторе.
Спустя несколько часов на свой странице в Facebook Владимир Дробышевский
Напомним, 18 сентября священника Владимира Дробышевского Гомеле в милицию вызвали священника, который выступал против насилия">повесткой вызвали в Советский РОВД «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс». Затем из РОВД его доставили в суд. Там Владимира
28 сентября священника должны были освободить. Однако родные и близкие, которые встречали Дробышевского у изолятора, так и не дождались его: оказалось, что мужчину увезли в суд на рассмотрение очередного административного дела. Священнику дали еще 15 суток — на этот раз за участие в акции протеста 6 сентября.
Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.
13 августа отец Владимир
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