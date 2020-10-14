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Двухнедельная ярмарка пройдет в микрорайоне Могилева. Что с остальными?

14.10.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Юбилейном Могилева сельскохозяйственная ярмарка будет работать двенадцать дней, сообщили в горисполкоме. Старт — сегодня, 14 октября. График работы других ярмарок тоже изменился.


Фото: pixaby.com

12-дневная ярмарка будет работать с 14 октября в микрорайоне Юбилейном — на улице Королева в районе дома № 25. Завершится она 25 октября.

В ближайшие выходные, 17 и 18 октября, овощные ярмарки будут работать возле средней школы № 17 на улице Челюскинцев, 181, и на улице Орловского, 2.

В следующие выходные, 24−25 октября, ярмарки будут работать около рынка «Гребеневский» на улице Симонова, 2а, и в микрорайоне Ямницком.

В первую неделю ноября, со 2-го по 8-е число, ярмарка будет работать возле торгового центра «Криница».

 
Теги: Могилев
 
 
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Практически каждые выходные овощи будут продавать в разных микрорайонах города.
 
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