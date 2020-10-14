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«За 2 года дочь перестала ходить и видеть». История матери, чья ребенок страдает от болезни Баттена
14.10.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Болезнь Баттена — это редчайшее и очень страшное заболевание. Представьте, ребенок растет, развивается, а потом резко начинается откат в развитии. Екатерина заметила, что ее дочь Марийка начала синеть, тогда врачи озвучили не менее пугающий на тот момент диагноз — эпилепсия. Но болезнь не стояла на месте: Марийка разучилась самостоятельно ходить, жевать, видеть, возможно, слышать. Тогда врачи сказали, что виной всему болезнь Баттена. За 2 года девочка потеряла все навыки. Состояние девочки Екатерина сравнивает с зазеркальем, она уже не понимает то, что происходит вокруг. Это очень тяжелая история, где мама борется до конца. Мы продолжаем проект «
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