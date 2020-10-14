В Беловежской пуще нашли гриб, который на Брестчине раньше не видели

Источник материала: Tut.by

В Беловежской пуще нашли гриб-зонтик девичий, который раньше встречали только в Минской и Витебской областях, сообщается на сайте нацпарка .



Фото: npbp.by

Уникальный для пущи гриб является исчезающим видом.

Встречается гриб-зонтик обычно на опушке хвойного или смешанного леса.