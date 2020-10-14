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В Беловежской пуще нашли гриб, который на Брестчине раньше не видели
14.10.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беловежской пуще нашли гриб-зонтик девичий, который раньше встречали только в Минской и Витебской областях, сообщается на сайте
Уникальный для пущи гриб является исчезающим видом.
Встречается гриб-зонтик обычно на опушке хвойного или смешанного леса.
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Нашли уникальный для пущи гриб во время осенних полевых исследований.
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