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В Беловежской пуще нашли гриб, который на Брестчине раньше не видели

14.10.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беловежской пуще нашли гриб-зонтик девичий, который раньше встречали только в Минской и Витебской областях, сообщается на сайте нацпарка.


Фото: npbp.by

Уникальный для пущи гриб является исчезающим видом.

Встречается гриб-зонтик обычно на опушке хвойного или смешанного леса.

 
 
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Нашли уникальный для пущи гриб во время осенних полевых исследований.
 
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