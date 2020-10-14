В Витебске задержали женщину, которая вела стрим с марша пенсионеров. А сами пенсионеры сходили к чиновникам

Источник материала: Tut.by

В витебском СИЗО находится блогер Елена Янушковская. Женщину задержали дома 13 октября — накануне она участвовала в мирном марше пенсионеров в Витебске и вела с него стрим.



Елена Янушковская. Фото: «Радыё Рацыя»

Милиция пришла домой к Елене на следующий день после мирного марша пенсионеров в Витебске.

Напомним, около 20 пожилых людей собрались 12 октября на мирную акцию протеста. Люди несли плакаты, цветы. Затем подошли к горисполкому и встретились с начальником отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Владимиром Воробьевым.

Чиновник пообещал пенсионерам, что 14 октября с их делегатами встретится первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков.

Демократическая активистка и блогер, автор канала «Настоящая Беларусь» Елена Янушковская вела стрим с мирной акции.

Видео: «Настоящая Беларусь»

14 октября три представителя от витебских пенсионеров встретились в горисполкоме с Валентином Цветковым. Среди делегатов была Татьяна Северинец — мать политика Павла Северинца.

Татьяна Северинец сообщила TUT.BY, что встреча длилась примерно полчаса. На ней кроме Валентина Цветкова присутствовали Владимир Воробьев, заместитель мэра Виктор Глушин и заместитель председателя облисполкома Владимир Белоус.

— Я выказала ўладам сваё меркаванне, што зараз сітуацыя ў краіне падобна вось на што: уся рота ідзе ў нагу з усімі, а адзін — не ў нагу, аднак настойвае, што гэта якраз ён ідзе ў нагу, а ўсе астатнія — не. Распавяла ім пра выпадкі фальсіфікацый на выбарах. І прама сказала, што выбары сфальсіфікавалі ўлады. Яны вельмі абурыліся: «Вы нас абвінавачваеце! Паўтарыце гэта пад пратакол». Я сказала, што гвалтам, які зараз адбываецца, улады не спыняць людзей, яны ўсё адно будуць выходзіць на вуліцы. І што ўладам трэба вырашаць, што рабіць. На гэта пачула: «У кожнага свая праўда». Але праўда заўжды адна, яна не можа быць у кожнага свая.

Татьяна Северинец сообщила чиновникам, что после мирной акции пенсионеров задержали одну из ее участниц — Елену Янушковскую:

— Яна ішла і рабіла стрым. Дык за гэта чалавека затрымліваць? Кажу: «Адпусціце Янушкоўскую!» Запісалі гэту просьбу. Не ведаю, будзе гэта мець нейкі ўплыў ці не.

Елене Янушковской — 55 лет. Она инвалид третьей группы.