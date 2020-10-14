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Минчанин разрисовал скульптуру на стеле «Минск - город-герой». Возбуждено уголовное дело

14.10.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Против молодого минчанина возбудили уголовное дело за то, что он 14 августа разрисовал скульптуру «Родина-мать» на стеле «Минск — город-герой». Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

По имеющейся информации, 14 августа 20-летний минчанин с помощью баллончика с краской разрисовал скульптуру Родины-матери, являющуюся частью комплекса «Обелиск «Минск — город-герой», изобразив на памятнике круг с линией над ним. Как сообщается, своими действиями он «открыто надругался над обычаями и традициями белорусского народа, особо ценными культурными достижениями страны, осквернил увековеченную память участников и погибших в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны».

В отношении парня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 (Хулиганство) и части 2 статьи 344 (Умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей) Уголовного кодекса Беларуси.

Причиненный ущерб, который был оценен в 425 рублей, молодой человек полностью возместил. В качестве меры пресечения в отношении обвиняемого было избрано личное поручительство.

 
Теги: Минск
 
 
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Против молодого минчанина возбудили уголовное дело за то, что он во время августовских событий разрисовал скульптуру «Родина-мать» на стеле «Минск - город-герой».
 
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