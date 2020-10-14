«Возлагали цветы в одежде политических цветов». В Гомеле трех женщин задержали у памятника

Источник материала: Tut.by

Утром 2 октября, примерно в 7.30, в Гомеле женщины пошли возлагать цветы к памятнику Ирины Паскевич на улице Ирининской. Через пять минут туда же приехали три автобуса с силовиками — и женщин задержали. Одна из них, Светлана Король , рассказала о том, что было дальше.



Памятник Ирине Паскевич-Эриванской, светлейшей княгине Варшавской, русской благотворительнице, хозяйке литературного салона, переводчице, сестре графа И. И. Воронцова-Дашкова, находится на улице Ирининской возле ЗАГСа Центрального района Гомеля. Фото с личной страницы в фейсбуке Светланы Король

На своей странице в Facebook Светлана разместила фото, которое удалось сделать за минуту до задержания, и рассказала о том, что было потом.

Задержанных доставили в отделение милиции, там продержали около девяти часов. Одной из женщин даже понадобилась медпомощь — ее увезли на скорой. Вечером остальных выпустили, но телефоны не отдали до сих пор.

Больше всего, по словам Светланы, ее удивил текст рапорта задержания, в котором, по ее словам, сотрудник ОМОНа написал, что задержанные «возлагали цветы к памятнику Сускевичу в одежде политических цветов и без разрешения горисполкома».