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«Возлагали цветы в одежде политических цветов». В Гомеле трех женщин задержали у памятника

14.10.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 2 октября, примерно в 7.30, в Гомеле женщины пошли возлагать цветы к памятнику Ирины Паскевич на улице Ирининской. Через пять минут туда же приехали три автобуса с силовиками — и женщин задержали. Одна из них, Светлана Король, рассказала о том, что было дальше.


Памятник Ирине Паскевич-Эриванской, светлейшей княгине Варшавской, русской благотворительнице, хозяйке литературного салона, переводчице, сестре графа И. И. Воронцова-Дашкова, находится на улице Ирининской возле ЗАГСа Центрального района Гомеля. Фото с личной страницы в фейсбуке Светланы Король

На своей странице в Facebook Светлана разместила фото, которое удалось сделать за минуту до задержания, и рассказала о том, что было потом.

Задержанных доставили в отделение милиции, там продержали около девяти часов. Одной из женщин даже понадобилась медпомощь — ее увезли на скорой. Вечером остальных выпустили, но телефоны не отдали до сих пор.

Больше всего, по словам Светланы, ее удивил текст рапорта задержания, в котором, по ее словам, сотрудник ОМОНа написал, что задержанные «возлагали цветы к памятнику Сускевичу в одежде политических цветов и без разрешения горисполкома».

 
Теги: Гомель
 
 
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На своей странице в фейсбуке Светлана разместила фото, которое удалось сделать за минуту до задержания, и рассказала о том, что было потом.
 
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