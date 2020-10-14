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«Возлагали цветы в одежде политических цветов». В Гомеле трех женщин задержали у памятника
14.10.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 2 октября, примерно в 7.30, в Гомеле женщины пошли возлагать цветы к памятнику Ирины Паскевич на улице Ирининской. Через пять минут туда же приехали три автобуса с силовиками — и женщин задержали. Одна из них,
На своей странице в Facebook Светлана
Задержанных доставили в отделение милиции, там продержали около девяти часов. Одной из женщин даже понадобилась медпомощь — ее увезли на скорой. Вечером остальных выпустили, но телефоны не отдали до сих пор.
Больше всего, по словам Светланы, ее удивил текст рапорта задержания, в котором, по ее словам, сотрудник ОМОНа написал, что задержанные «возлагали цветы к памятнику Сускевичу в одежде политических цветов и без разрешения горисполкома».
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На своей странице в фейсбуке Светлана разместила фото, которое удалось сделать за минуту до задержания, и рассказала о том, что было потом.
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