В Гомеле начинают включать отопление

Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня в Гомеле начали включать отопление в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях здравоохранения, музеях, архивах, библиотеках и гостиницах, сообщили в «Гомельэнерго».





Квартиры традиционно подключат к отоплению при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов.

Кстати, в прошлом году отопительный сезон на Гомельщине начался еще в сентябре. Но потом на улице резко потеплело — и 14 октября отопление в административных и жилых зданиях на время отключили .