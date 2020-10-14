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В Гомеле начинают включать отопление
14.10.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С сегодняшнего дня в Гомеле начали включать отопление в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях здравоохранения, музеях, архивах, библиотеках и гостиницах,
Квартиры традиционно подключат к отоплению при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов.
Кстати, в прошлом году отопительный сезон на Гомельщине
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С сегодняшнего дня в Гомеле начали включать отопление в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях здравоохранения, музеях, архивах, библиотеках и...
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