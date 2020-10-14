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В Гомеле начинают включать отопление

14.10.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня в Гомеле начали включать отопление в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях здравоохранения, музеях, архивах, библиотеках и гостиницах, сообщили в «Гомельэнерго».


Квартиры традиционно подключат к отоплению при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов.

Кстати, в прошлом году отопительный сезон на Гомельщине начался еще в сентябре. Но потом на улице резко потеплело — и 14 октября отопление в административных и жилых зданиях на время отключили.

 
Теги: Гомель
 
 
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С сегодняшнего дня в Гомеле начали включать отопление в детских дошкольных учреждениях, школах, учреждениях здравоохранения, музеях, архивах, библиотеках и...
 
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