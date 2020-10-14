13 суток дали минчанке, которую задержали после марша пенсионеров

Источник материала: Tut.by

14 октября в суде Советского района рассмотрели дело 59-летней минчанки, которую задержали после марша пенсионеров у станции метро "Академия наук". Как сообщил сын, женщине дали 13 суток ареста, с момента задержания она находится в ИВС на Окрестина. «Конечно, и мама, и я в шоке, — говорит Сергей. — Ее раньше не привлекали к административной ответственности».



Фото: TUT.BY

По словам сына, его мать признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) 12 октября, когда в Минске проходил марш пенсионеров .

— Заявили, что она принимала участие в незаконном мероприятии, кричала «Жыве Беларусь!», хотя она стояла одна, когда к ней подошли трое сотрудников и увели ее в бусик, ничего не кричала, все люди уже разошлись, — говорит Сергей.

Он в тот момент ехал на встречу к матери, не успел доехать несколько остановок, как ее задержали, о чем она сообщила ему по телефону.

— Я приехал в Советское РУВД, так как мама успела сказать, что их туда везут, там говорят, что у нас такой нет. Поехал в Первомайское РУВД, оно рядом с местом задержания, и там говорят, что такой у нас нет. Тогда я поехал на Окрестина, там тоже отвечают — у нас такой нет. Я до 4 утра не знал, где мама, метался между РУВД и изолятором, чтобы выяснить. В итоге оказалось, что она была все-таки в Советском РУВД, после чего ее увезли на Окрестина.

Сегодня, по словам Сергея, материалы дела отправили на доработку в РУВД.

— Мы с адвокатом ожидали, что суд будет завтра, но мне позвонили из суда буквально за 20 минут до начала заседания, сказали, что будет процесс, — продолжает собеседник. — В итоге дали 13 суток ареста. Конечно, и мама, и я в шоке, ее раньше не привлекали к административной ответственности. В суде она успела сказать, что у нее поднялось давление, об условиях содержания ничего сказать не успела. Будем обжаловать решение суда.

За участие в «несанкционированном мероприятии» (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) суд может назначить штраф — до 30 базовых величин, или административный арест — до 15 суток. Кому не могут дать сутки? (ст. 6.7 КоАП) беременным женщинам

несовершеннолетним детям

инвалидам I и II группы

женщинам и одиноким мужчинам, у которых на иждивении несовершеннолетние дети или дети-инвалиды

лицам, у которых на иждивении находится инвалид I группы

лицам, которые ухаживают за престарелым человеком (от 80 лет и старше)

чиновникам из кадрового реестра главы государства

депутатам парламента

судьям и народным заседателям

военнослужащим, сотрудникам милиции, Следственного комитета, МЧС, Госкомитета судебных экспертиз, ДФР КГК

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», 12 октября было задержано более ста человек. Сколько из них было пенсионеров, не сообщается. Напомним, в понедельник в Минске и еще нескольких городах прошли марши пенсионеров . Ближе к 21 часу в спальных районах столицы минчане также вышли на протесты , возмущенные применением спецсредств для разгона пенсионеров.