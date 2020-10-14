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13 суток дали минчанке, которую задержали после марша пенсионеров
14.10.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 октября в суде Советского района рассмотрели дело 59-летней минчанки, которую
По словам сына, его мать признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) 12 октября, когда в Минске
— Заявили, что она принимала участие в незаконном мероприятии, кричала «Жыве Беларусь!», хотя она стояла одна, когда к ней подошли трое сотрудников и увели ее в бусик, ничего не кричала, все люди уже разошлись, — говорит Сергей.
Он в тот момент ехал на встречу к матери, не успел доехать несколько остановок, как ее задержали, о чем она сообщила ему по телефону.
— Я приехал в Советское РУВД, так как мама успела сказать, что их туда везут, там говорят, что у нас такой нет. Поехал в Первомайское РУВД, оно рядом с местом задержания, и там говорят, что такой у нас нет. Тогда я поехал на Окрестина, там тоже отвечают — у нас такой нет. Я до 4 утра не знал, где мама, метался между РУВД и изолятором, чтобы выяснить. В итоге оказалось, что она была все-таки в Советском РУВД, после чего ее увезли на Окрестина.
Сегодня, по словам Сергея, материалы дела отправили на доработку в РУВД.
— Мы с адвокатом ожидали, что суд будет завтра, но мне позвонили из суда буквально за 20 минут до начала заседания, сказали, что будет процесс, — продолжает собеседник. — В итоге дали 13 суток ареста. Конечно, и мама, и я в шоке, ее раньше не привлекали к административной ответственности. В суде она успела сказать, что у нее поднялось давление, об условиях содержания ничего сказать не успела. Будем обжаловать решение суда.
По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», 12 октября было задержано более ста человек. Сколько из них было пенсионеров, не сообщается. Напомним, в понедельник в Минске и еще нескольких городах прошли
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«Конечно, и мама, и я в шоке, - говорит сын. - Ее раньше не привлекали к административной ответственности».
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