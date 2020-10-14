«Не мог сидеть дома». После участия в протестах армянина, живущего в Беларуси с пяти лет, выслали из страны

Источник материала: Tut.by

Сергею Петросяну 33 года, он гражданин Армении. Его семья переехала в Беларусь, когда ему было пять лет, с тех пор он все время жил в нашей стране. В конце прошлой недели его выслали в Ереван. Мужчина не отрицает: на родину, где объявлено военное положение, его отправили на законных основаниях, но предполагает: катализатором в этой ситуации стало то, что он выходил на мирные акции. «Я никогда не интересовался политикой, но события, которые происходили в Беларуси после выборов, не давали мне покоя, — говорит Сергей. — Родные меня останавливали, предупреждали: будут проблемы. Но я не мог сидеть дома, пока другие такие же честные, мирные интеллигентные люди, лучшие умы страны, сидят в тюрьмах или получают увечья».



Фото в редакцию прислал Сергей Петросян

В ночь с пятницы на субботу Сергей прилетел в Ереван. В аэропорту его встретила тетя и ее семья. Сейчас мужчина живет у родственников и ищет работу. В Беларуси у него остались жена, родители и брат.

— Перед вылетом я девять суток провел в Барановичском ИВС, оттуда меня под конвоем доставили в минский аэропорт, дали минут 15 на общение с семьей — и посадили в самолет, — возвращается к тем событиям собеседник. — Так спустя 28 лет жизни я снова оказался в Армении.

Их семья, вспоминает Сергей, переехала в Беларусь в начале 1990-х. Это, говорит, было решение отца. Сейчас родители Сергея живут в Барановичах. Он тоже прописан в этом городе, но после окончания Лингвистического университета осел в Минске. Долгое время работал в продажах, в 2019-м стал изучать программирование и в феврале 2020-го устроился разработчиком в одну из IT-компаний.

— Не могу сказать, что я вопиющий нарушитель, но и идеально законопослушным гражданином назвать себя тоже не могу, — рассказывает Сергей. — В декабре-январе, пока я самостоятельно изучал программирование, я подрабатывал курьером в кафе. Там политика такая, если заказ привезли не вовремя, человек получает его бесплатно. Справедливости ради нужно отметить, курьеров за опоздание не штрафуют, но все равно хотелось успевать. В итоге за два месяца я более десяти раз нарушил скоростной режим. Это все «административки», а «административки» — основания для высылки. Я себя не оправдываю, но я верил, что в Барановичском ОГиМ, где я продлеваю вид на жительство, к этому отнесутся с пониманием. Все-таки у нас порядочная семья, я хороший человек — работаю, плачу налоги.



По словам Сергея, у него осталась ксерокопия вида на жительство, которую он предоставлял на работу. Ксерокопию документа в редакцию прислал Сергей Петросян

Так совпало, что весной 2020-го у Сергея истекал вид на жительство. Молодой человек пошел в отдел по гражданству и миграции. Говорит, смог объяснить сотрудникам спешку на дорогах, и в апреле ему на пять лет продлили возможность жить и работать в Беларуси. С тех пор, уверяет собеседник, проблем с законом у него не было.

«В автозак нас грузили лицом вниз, клали один на одного. По нам ходили, били дубинками»

До вылета в Ереван Сергей работал в одной из минских IT-компаний. Рабочий день, говорит он, у него был с 10 до 19. Когда погода позволяла, вспоминает, в офис и назад он добирался на велосипеде. Так было и 10 августа.



Минск, 10 августа 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вечером по дороге назад на проспекте Машерова меня остановили сотрудники ОМОНа, сказали, я им напоминаю кого-то с акции 9 августа, и потребовали пройти для выяснения личности, — описывает те события Сергей. — Я показал им вид на жительство, они посмотрели, но все равно повели меня к автозаку. Там меня чуть-чуть побили и со всеми отвезли в Партизанское РУВД.

Дальше, продолжает, была ночь на корточках. У Сергея откатали пальцы, забрали имущество — и на завтра с другими задержанными повезли в Жодино.

— В автозак нас грузили лицом вниз, клали один на одного, — возвращается он к тем событиям. — По дороге по нам ходили, били дубинками. Тем, кто был сверху, прилетало больше, нижним — нечем было дышать.



По словам Сергея, из СИЗО в Жодино он вышел с такими синяками. Фото в редакцию прислал Сергей Петросян

В Жодино Сергей провел двое суток. Потом, рассказывает, его без суда и протоколов отпустили домой. На следующий день он пошел в поликлинику. В выписке из карточки, фото которой мужчина предоставил редакции, написано: «Диагноз: множественные ушибы мягких тканей спины, правого плечевого сустава и плеча, ягодиц, бедер, правой голени. Ушиб мягких тканей и ссадина правого предплечья». Затем он обратился в прокуратуру Ленинского района Минска — написал заявление по поводу избиения. Сейчас, говорит, бумага находится в Следственном комитете по Минску. На данный момент в пресс-службе СК по Минску ситуацию комментировать не стали.

— После того, что со мной случилось, я начал иногда выходить на протесты. Один раз был на воскресном марше, раз стоял в цепи солидарности, однажды присутствовал во время сбора возле Красного костела и еще разок вышел на марш в Барановичах, — перечисляет Сергей. — Я не проявлял никакой агрессии. Своим присутствием я хотел выразить, что я против того, что избивают и сажают людей, против фальсификации выборов. Люди ведь не дураки, они все видят и понимают.

— Вы понимали, что выход в город в знак протеста для вас может закончится высылкой?

— Да, понимал, но я не рационализировал эту ситуацию. Это был импульс, эмоциональный порыв. За все это время меня ни разу не задерживали, но на видеокамеры силовиков я попадал, — отвечает собеседник. — Замечая все, что происходит в Беларуси после выборов, я не мог остаться в стороне. Я никогда не интересовался политикой, но чувство несправедливости не давало мне покоя. Я не понимаю, почему умные, интеллигентные ни в чем невиновные люди сидят в тюрьме? Кто-то уже мертв. Почему я должен молчать, когда другим плохо? Ведь если каждый будет думать: моя хата с краю, так оно и будет.

— Но вы же не гражданин Беларуси, почему вас задела ситуация на выборах?

— Я живут тут с 5 лет, у меня все в Беларуси — близкие, друзья, образование. Есть вещи, которые сильнее бумажек. Когда ты видишь вопиющую несправедливость, как можно не реагировать?

«На тот момент я даже не догадывался, что выслать меня собираются принудительно»

«Где-то месяц назад», продолжает Сергей, его родителям позвонили из Барановичского ОГиМ. Семье сообщили, что собираются аннулировать вид на жительство сына.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Когда я пошел в отдел по гражданству и миграции, там тему политики со мной старались не затрагивать, лишь вскользь интересовались, — говорит Сергей. — В основном же спрашивали, почему я не живу по месту регистрации, откуда у меня столько штрафов за ПДД.

— А почему вы не живете по месту регистрации? Для иностранцев это важное требование.

— В Минске я снимаю квартиру по договору, официально работаю, номер телефона у меня тоже оформлен на мое имя. Если меня хотят найти, это сделать просто. На встрече мне сказали разобраться с регистрацией, но я не стал этого делать. На тот момент я уже понимал, у них есть все законные основания выслать меня, и меня вышлют.

Примерно через неделю после этой встречи, родителям Сергея пришло письмо, в котором сообщалось: процедура по аннуляции вида на жительство для их сына начата. 1 октября Петросяну нужно было снова явиться в отдел по гражданству и миграции.

— На тот момент я даже не догадывался, что выслать меня собираются принудительно, — продолжает Сергей. — Думал, у меня будет еще 30 дней на то, чтобы найти работу в другой стране, по-человечески собрать вещи и уехать. Но 1 октября после беседы в ОГиМ меня повезли в Барановичский ГОВД, где мне сообщили о высылке принудительном порядке (в интересах общественного порядка) и, что до вылета я должен буду находиться в ИВС.



Этот документ, говорит Сергей, ему вручили в ИВС 2 октября. Здесь написано, что в отношении его принято решение о высылке в принудительном порядке в интересах общественного порядка. Фото документа в редакцию прислал Сергей

Сергей говорит, что не отказывался покидать страну. Но почему его поместили в ИВС, не знает.



По словам Сергея, этот документ ему также вручили в ИВС 2 октября. Здесь написано, что ему аннулировали разрешение на постоянное проживание в Беларуси. В связи с этим ему нужно сдать вид на жительство иностранного гражданина и покинуть Беларусь в течение 30 суток со дня ознакомления с принятым решением. А также зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного пребывания на срок до выезда их Беларуси. ​​​​​Фото документа в редакцию прислал Сергей

— Вы пытались оспорить это решение?

— Нет, какой смыл? Я не верю в то, что эта попытка имела бы хоть какой-то шанс на успех. При этом мне пришлось бы ожидать ответа на мою жалобу за решеткой, и это могло бы затянуться на неопределенный срок.

«Если у иностранца есть более пяти „административок“, то в любой момент может начаться рассмотрение дела о лишении его вида на жительство»

TUT.BY не смог оперативно получить комментарий по ситуации в пресс-службе

УВД Брестского облисполкома. Как только получим, мы его опубликуем. В правозащитной организации Human Constanta TUT.BY сообщили, что с августа иностранцы стали чаще обращаться к ним с вопросами о высылке.



Минск, 9 августа. Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Если у иностранца, который живет в Беларуси, в течение года есть более пяти административных правонарушений, то в любой момент может быть начато рассмотрение дела о лишении его вида на жительство, — поясняет Яна Гончарова, pr-специалист Human Constanta. — Возможно, в апреле, когда Сергею дали вид на жительство, специалисты решили войти в его положение. Нарушения ПДД, о которых он говорит, могли посчитать несущественными и закрыть на них глаза. Такие ситуации бывают. В то же время, если человек с видом на жительство начинает посещать уличные шествия, митинги, которые не были санкционированы, и попадает в поле зрения милиции, то всегда проверяется история его прежних правонарушений. И их наличие играет против. Поэтому то, что Сергею аннулировали вид на жительство, — легитимно.

— То, что он жил не по месту регистрации, тоже сыграло против?

— Да, дело в том, что, получая вид на жительство, иностранный гражданин подает сведения о регистрации и месте проживания, — продолжает Яна. — Если он там не живет, выходит, он предоставил неверные сведения. Случались истории, когда к человеку дважды приходили проверять по указанному адресу, его там не было, и начинался процесс по лишению его вида на жительство.

— А то, что у него жена белоруска, могло как-то помочь ему остаться в стране?

— Это может учитываться при внесение таких решений, но нет прямого такого обязательства и это проблема. Фактически такие аргументы никогда не принимаются во внимание. В прошлом году была ситуация, когда собирались выслать двух россиян , которые всю жизнь прожили в Беларуси. Дошло до суицидов, потому что им некуда было возвращаться.

— А почему его держали в ИВС?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Скажу так: процедуры по высылке происходят по-разному, бывают добровольные и принудительные. Некоторые, например, получают документ о том, что они в течение определенного времени должны добровольно покинуть Беларусь. Время это может быть от нескольких часов до нескольких недель. […] Отмечу, что сейчас к нам чаще обращаться с кейсами, когда иностранец попадает в ИВС, например, после митинга, и пока он там, начинается процесс по аннуляции его вида на жительство. При этом человек находится за решеткой и у него нет возможности опротестовать это решение, подать апелляцию, получить юридическую помощь.

«Нет, я ни о чем не жалею. По-другому поступить я попросту не мог»

В субботу, 10 октября, Сергей оказался в Армении. В Беларусь ему нельзя возвращаться в течение пяти лет. Ситуацию усложняет и то, что из-за обострения в Нагорном Карабахе в Армении объявлено военное положение .



Снимок используется в качестве иллюстрации

— В армии я не служил (из-за это, не буду скрывать, долго не мог получить паспорт). Я против любой войны и вряд ли смог бы убить человека. Поэтому, надеюсь, меня не призовут, — рассуждает собеседник. — Сейчас мне нужно разобраться с работой и решить, как воссоединиться с женой. Вместе мы живем уже четыре года. В сентябре, когда стал вопрос о моей высылке, решили расписаться. Думали, если я найду работу с релокацией, как паре нам будет проще куда-то переехать вместе.

— Нет мыслей через пять лет снова вернуться в Беларусь?

— Если бы в Беларуси что-то изменилось в том направлении, в котором предлагают двигаться красивые люди с маршей, то да, я бы хотел вернуться. Строить здесь дом, воспитывать детей. Иначе, скорее всего — нет.

— Не пожалели, что решили выходить на марши и акции?

— Нет, я ни о чем не жалею. По-другому поступить я попросту не мог.