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Скоро пустят транспорт. Как идет ремонт на улице Гагарина и почему там спилили деревья
14.10.2020 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске приступили к укладке асфальта на улице Гагарина, где
Асфальт укладывают от улицы Журжевской и в сторону центра. На объекте занято много техники и 160 рабочих.
Реконструкция рассчитана на несколько этапов, некоторые почти завершены. Так, в районе Журжево уложили первый слой асфальта, тротуарную плитку, благоустроили территорию. В конце октября на участке дороги — примерно от ОАО «Керамика» в сторону выезда из города — пустят транспорт.
Всего строителям нужно отремонтировать 3 км дороги. В середине улицы Гагарина еще только приступают к замене коммуникаций: электрики, связи, водопровода, канализации.Когда рабочие расширяли дорогу, под спил попали деревья. Одни местные жители считают, что улица без зеленых насаждений «стала широкая, светлая», другим жаль срубленных деревьев.
— Эти старые деревья росли до существующих коммуникаций. И их никак не заменить, если оставить деревья. Спил и утилизация деревьев согласованы с соответствующими организациями, — пояснил прораб стройтреста № 9 Сергей Глушко.
Часть спиленных деревьев на улице Гагарина планируют компенсировать новыми посадками.
Напомним, реконструкция улицы Гагарина в Витебске
Сейчас на Гагарина две полосы движения. После реконструкции их будет шесть — по три в каждую сторону.
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Реконструкция рассчитана на несколько этапов, некоторые почти завершены.
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