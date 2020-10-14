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Задержали админов и участников телеграм-чатов микрорайонов Гродно. Возбуждено уголовное дело

14.10.2020 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в конце прошлой недели задержали семь человек: их подозревают по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». На сегодняшний момент двоих отпустили, еще двоих вызывали на допросы. Как рассказала TUT.BY адвокат одного из задержанных, всего известно о 18 подозреваемых по этой статье, все — либо администраторы телеграм-чатов микрорайонов города, либо их активные участники.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сейчас под стражей находятся пять гродненцев. Помимо уголовного дела, на некоторых людей оформили и административные протоколы за участие в несанкционированных мероприятиях. Например, одной из задержанных, 27-летней Евгении, дали пять суток ареста за участие в акции.

Мать девушки рассказала «Радыё Свабода» о том, что ее дочь задержали 9 октября, когда та шла на работу. Гродненка успела позвонить начальнице и рассказать, что на работу не придет: она в милиции. Почти 72 часа она была в статусе задержанной, потом ее осудили.

TUT.BY будет следить за ситуацией.

 
Теги: Гродно
 
 
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