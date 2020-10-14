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В общежитии на Солтыса был пожар, спасли человека
14.10.2020 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске был пожар в общежитии на улице Солтыса, 203. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
Возгорание случилось примерно в 13.30 — 13.45, на месте работали машины МЧС. По информации читателей, пожар — на одном из нижних этажей.
— Коридоры задымлены, выйти в них невозможно, — сообщила редакции житель одного из верхних этажей.
Позже в МЧС Минска
Работники МЧС спасли нанимателя комнаты, 60-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом: ожоги обеих рук, отравление продуктами горения.
Из общежития эвакуировали 30 человек. Сейчас устанавливают причину пожара.
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В Минске был пожар в общежитии на улице Солтыса, 203. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
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