В общежитии на Солтыса был пожар, спасли человека

Источник материала: Tut.by

В Минске был пожар в общежитии на улице Солтыса, 203. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.





Возгорание случилось примерно в 13.30 — 13.45, на месте работали машины МЧС. По информации читателей, пожар — на одном из нижних этажей.

— Коридоры задымлены, выйти в них невозможно, — сообщила редакции житель одного из верхних этажей.

Позже в МЧС Минска рассказали подробности. О пожаре в 13.41 сообщил вахтер. Когда спасатели приехали на место, увидели сильный дым из комнаты на втором этаже. Оказалось, что там загорелось имущество на площади 12 «квадратов».

Работники МЧС спасли нанимателя комнаты, 60-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом: ожоги обеих рук, отравление продуктами горения.

Из общежития эвакуировали 30 человек. Сейчас устанавливают причину пожара.



