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В Витебске задержали мать политика Павла Северинца Татьяну - за участие в марше пенсионеров
14.10.2020 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 14 октября задержали Татьяну Северинец — мать политика Павла Северинца. Сейчас она находится в Первомайском РОВД, где ее, по информации TUT.BY, опрашивают по поводу участия
— Татьяна позвонила мне и рассказала, что ее задержали возле подъезда нашего дома. Она отправлялась на суд, который должен был начаться в 14.30. Татьяну отвезли в Первомайский РОВД. По ее словам, задержание связано с тем, что она участвовала в марше пенсионеров 12 октября, — рассказал TUT.BY Константин Северинец, муж Татьяны.
Напомним, утром 14 октября Татьяна Северинец была
В начале октября суд наказал Константина и Татьяну Северинцев за «пикетирование в общественном месте» —
30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. В том числе колонна горожан прошла мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а также их знакомая Елена Янушковская (ее задержали вчера) вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом.
Согласно протоколу, Татьяна «находилась в общественном месте — на лоджии в своей квартире, и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».
Суд оштрафовал Татьяну Северинец на 25 базовых величин (675 рублей) и вынес предупреждение ее мужу Константину Северинцу.
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Утром 14 октября Татьяна Северинец была на встрече с чиновниками в горисполкоме, которой пенсионеры добились в ходе своего марша. Там активистка высказала...
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