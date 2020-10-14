В Витебске задержали мать политика Павла Северинца Татьяну - за участие в марше пенсионеров

Источник материала: Tut.by

В Витебске 14 октября задержали Татьяну Северинец — мать политика Павла Северинца. Сейчас она находится в Первомайском РОВД, где ее, по информации TUT.BY, опрашивают по поводу участия в мирном марше пенсионеров , который прошел в городе 12 октября.



Татьяна Северинец

— Татьяна позвонила мне и рассказала, что ее задержали возле подъезда нашего дома. Она отправлялась на суд, который должен был начаться в 14.30. Татьяну отвезли в Первомайский РОВД. По ее словам, задержание связано с тем, что она участвовала в марше пенсионеров 12 октября, — рассказал TUT.BY Константин Северинец, муж Татьяны.

Напомним, утром 14 октября Татьяна Северинец была на встрече с чиновниками в горисполкоме, которой пенсионеры добились в ходе своего марша. Там активистка высказала представителям власти свое мнение о происходящем в стране после выборов.

В начале октября суд наказал Константина и Татьяну Северинцев за «пикетирование в общественном месте» — на собственной лоджии .

30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты. В том числе колонна горожан прошла мимо дома на проспекте Строителей, где живут Северинцы. Татьяна и Константин, а также их знакомая Елена Янушковская (ее задержали вчера) вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом.

Согласно протоколу, Татьяна «находилась в общественном месте — на лоджии в своей квартире, и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».

Суд оштрафовал Татьяну Северинец на 25 базовых величин (675 рублей) и вынес предупреждение ее мужу Константину Северинцу.