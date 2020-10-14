Два сотрудника ОМОНа в балаклавах и с измененным голосом заявили на СТВ, что не уйдут с белорусских улиц

Источник материала: Tut.by

В вечернем эфире СТВ 13 октября выступили два человека в форме ОМОНа, которые заявили , что никуда не уйдут с белорусских улиц, не позволят провокаторам и подстрекателям плевать на закон и защитят спокойствие женщин, стариков и детей. Мужчины были в балаклавах, голоса изменены, имена не указаны. Они появились в ролике о событиях в стране, где говорят о «радикализации протестов».

— Протестующие в Telegram-каналах пытаются убедить нас, что агрессия — это нормально, что весь мир легко и просто готов жечь покрышки, перекрывать дороги и строить баррикады. В реальной же жизни из-за таких кадров страдают обычные люди. Разрушить спокойствие моей семьи, моих друзей, моего народа я не позволю никогда. На любую агрессию, на любые призывы к насилию мы будем реагировать так, как этого требует закон, — сказал один из выступающих.

Его коллега заявил, что «пришел служить в ОМОН не для того, чтобы играть в революцию с подростками».

— С белорусских улиц мы никуда не уйдем, потому что это наша страна и наш народ, который мы будем защищать. Запугать меня и моих коллег никому не получится. Не позволим провокаторам и подстрекателям плевать на закон. Мы защитим спокойствие женщин, стариков и детей. А если кому-то показалось, что в центре Минска можно устроить бандитские разборки, очень скоро мы дадим понять: закон — один для всех, — заявил он.