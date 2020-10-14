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Участницы Марша матерей в Минске переждали сильный дождь в подземном переходе и продолжили шествие по проспекту Независимости
14.10.2020 16:19 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 14 октября. Участницы Марша матерей в Минске переждали сильный дождь в подземном переходе на площади Победы.
Во время ожидания в переходе женщины пели, в том числе "Купалинку". Затем они поаплодировали друг другу, многократно проскандировали "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Уходи!", после чего продолжили движение по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа. К этому моменту их количество уменьшилось примерно до 100.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Участницы Марша матерей в Минске переждали сильный дождь в подземном переходе и продолжили шествие по проспекту Независимости
Минск, 14 октября. Участницы Марша матерей в Минске переждали сильный дождь в подземном переходе на площади Победы. При подходе к площади, на мосту через Свислочь...
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