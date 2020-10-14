Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 октября. Около полутора сотен женщин участвуют в Марше матерей в Минске. Акция приурочена ко Дню матери, который отмечают в Беларуси 14 октября.



Участницы марша, в основном женщины среднего и старшего возрастов, движутся по проспекту Независимости от Красного костела в сторону площади Победы. Сейчас колонна находится в районе цирка. Женщины скандируют "У нас сегодня праздник!", "Пошел вон ты и твой ОМОН!", "Трибунал!", "Свободу!", "Верым, можам, пераможам!", "Наши дети лучше всех".

Многие несут цветы, некоторые обозначены бело-красно-белой символикой. Участницы также держат плакаты "Газом меня травил, гранатами забросал, опомнись, сынок", "Не доводите народ до крайности, наша совесть чиста, а требования законны" и другие.



Проезжающие по проспекту автомобилисты сигналят в знак поддержки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около полутора сотен женщин участвуют в Марше матерей в Минске Минск, 14 октября. Около полутора сотен женщин участвуют в Марше матерей в Минске. Акция приурочена ко Дню матери, который отмечают в Беларуси 14 октября. Участницы...

Захар Щербаков, БелаПАН.