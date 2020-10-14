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Около полутора сотен женщин участвуют в Марше матерей в Минске

14.10.2020 16:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 октября. Около полутора сотен женщин участвуют в Марше матерей в Минске. Акция приурочена ко Дню матери, который отмечают в Беларуси 14 октября.

Участницы марша, в основном женщины среднего и старшего возрастов, движутся по проспекту Независимости от Красного костела в сторону площади Победы. Сейчас колонна находится в районе цирка. Женщины скандируют "У нас сегодня праздник!", "Пошел вон ты и твой ОМОН!", "Трибунал!", "Свободу!", "Верым, можам, пераможам!", "Наши дети лучше всех". 

Многие несут цветы, некоторые обозначены бело-красно-белой символикой. Участницы также держат плакаты "Газом меня травил, гранатами забросал, опомнись, сынок", "Не доводите народ до крайности, наша совесть чиста, а требования законны" и другие. 

Проезжающие по проспекту автомобилисты сигналят в знак поддержки.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 октября. Около полутора сотен женщин участвуют в Марше матерей в Минске. Акция приурочена ко Дню матери, который отмечают в Беларуси 14 октября. Участницы...
 
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