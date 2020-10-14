«Вот оно, животное. Добавь ему!» Брат комика Ивана Усовича узнал себя на видео с избиениями на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Телеканал «Белсат» опубликовал видео с Окрестина: на нем люди в милицейской и черной форме, выстроившись в коридор, дубинками избивают задержанных. TUT.BY поговорил с избитыми мужчинами, которые узнали себя на жутких кадрах. Они рассказали, когда и где была сделана эта запись.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

— Когда нас привезли на Окрестина, выстроили в шеренгу, голова вниз, руки за спину и команда: «Бегом!» Мы бежим, нас лупят резиновыми палками по спине, все это с улюлюканьем, давлением, под лай собак: «Мы вам покажем! Вы хотели перемен, будут вам перемены. Сколько заплатили? Признавайся!»

Похожий рассказ потом звучал из уст многих задержанных, а на днях телеканал «Белсат» опубликовал видео . На нем люди в милицейской и черной форме избивают тех, кого привезли на Окрестина. Было указано: предположительно запись сделана в период с 9 по 11 августа.

TUT.BY поговорил с мужчинами, которых бьют на видео. Они уточняют, жуткие кадры сделаны вечером 10 августа, когда их доставили на Окрестина.

— За спину! За спину! Голову вниз, бл***! Бегом туда! — кричат люди в черной одежде и милицейской форме. Из автозака выбегают мужчины с руками за головой и пробегают через так называемый коридор дубинок. Они бегут, их бьют, все это сопровождается криками.

— Вниз голову, с***! Бегом, бл***, быстрее! Давай, с***, быстрее! — кричит кто-то и под эти крики раздаются звуки дубинок. — На колени! На колени!

— Ааа, — видимо, от боли кричит кто-то из задержанных.

На 53-й секунде небольшая заминка, один из избитых мужчин падает на колени возле стены, а около 20 человек с дубинками ждут, когда из автозака начнут выбегать следующие.

— Этого не трогайте, — говорит кто-то, слышен смех. Кстати, не все, кто бьют в масках, некоторые лиц не прячут.

— Все? — переговариваются между собой люди в милицейской и черной форме в ожидании очередных задержанных, которых собираются избить. — Не-не, а щас элита!

Через секунду в их сторону побежали задержанные.

— Голову вниз, б***! Бегом, с***! На колени! Мразь! Вот оно, вот оно животное, добавь ему! — дубинки не замолкают. — Ускорились б***. Виталь, еще есть? — на этом запись заканчивается.

«Страшно, вдруг это твой последний день?»

На двухминутном видео издевательств на Окрестина себя узнал Павел Усович, брат известного белорусского комика Ивана Усовича.

— Все это было 10 августа. И люди на кадрах те, кого задерживали вечером возле цирка, — рассказывает Павел. Он не исключает: задержания могли быть и в других местах, но на записи он узнал тех, кого хватали на проспекте Независимости.

— В тот день не было интернета, решил поехать на велосипеде в центр и посмотреть, что происходит в городе. Когда увидел на Немиге взрывы светошумовых гранат, стало страшно, и решил срочно возвращаться домой. На пересечении Богдановича и Я. Купалы заметил сотрудника ГАИ, спросил, как лучше доехать домой в Уручье. Он указал на проспект Независимости. Подъехав туда, увидел, что он частично перекрыт, и решил еще раз уточнить безопасный путь у другого сотрудника. На что услышал ответ: «Сейчас вам объяснят». И в этот момент из городского автобуса возле цирка выбежали омоновцы и отлупили меня дубинками, — вспоминает Павел Усович.



Так выходили с Окрестина в ночь с 13 на 14 августа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он вспоминает, как читал статью на TUT.BY, где один из героев подробно рассказывал о своем задержании возле цирка 10 августа и вспоминал велосипедиста. Оказалось, это был Михаил. Тот самый, рассказ которого мы приводим в начале материала.

Сперва задержали Михаила, вторым в автобус зашел Павел.

— А уже после меня задержали парня, по его словам, работает в прокате катамаранов, только их припарковал и его повязали. Когда нас били, он просил только не лупить по спине, она больная, а омоновцы как раз целенаправленно по спине и били, — продолжает рассказывать Павел.

Позже из автобуса задержанных пересадили в автозак и ближе к ночи доставили на Окрестина.

— Увидев сейчас эту запись, воспоминаниями и чувствами вернулся в тот день… Сколько нас было человек? Непонятно. В автозаке 7−8 «стаканов», друг друга мы не видели, все на адреналине. Страшно, вдруг это твой последний день? Мы слышали, как перед нами били других с криками: «Давай быстрее, животное». Когда мы выбежали из автозака под дубинки, нас поставили на колени. Мы так час, наверное, простояли.

— И опять били?

— Да, тем, кто жаловался на боль, попадало капитально, били еще сильнее. Пока мы стояли на коленях, нас опрашивали, записывали данные.

Услышав, как «молотили» других за просьбу покормить, Павел Усович с сокамерниками решили «молчать и держаться, чтобы не били». Прямо в изоляторе ему присудили 15 суток, но вышел на свободу 14 августа, когда массово стали всех выпускать.

— Нас посадили в автозак и разбросали по городу, меня выбросили на улице Щербакова.

— Вы писали заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности тех, кто бил?

— Нет, сбрасывал свои побои в одну группу, они должны были передать данные «Вясне» (лишенный регистрации правозащитный центр TUT.BY). Те, кто сидел со мной в камере, подавал заявление в Следственный комитет — тишина.

«Решение суда отменили»

— Да, я узнал себя на этом видео, — подтверждает еще один задержанный 10 августа Александр (имя изменено по просьбе героя публикации. — Прим. TUT.BY).

Он отмечает: в акции не участвовал, в тот вечер возвращался домой в районе станции метро «Уручья».

— Вышел из автобуса и увидел, как со стороны проспекта бегут люди в военной форме и я побежал. Прямо в переходе меня задержали, было где-то 23.00, — Александр говорит, во времени потом было сложно ориентироваться, телефоны и часы у всех забрали.



Наши собеседники узнали себя на кадрах двухминутного видео. Скриншот видео

— Сразу меня посадили в военную машину, потом пересадили в автобус и после — в автозак, — описывает свой маршрут до Окрестина Александр.

Он предполагает, на видео бьют людей, которые ехали в одном автозаке. Насилие на этих кадрах не закончилось. По словам Александра, по такому же «коридору дубинок» их выводили в прогулочный дворик.

— В изоляторе мне присудили пять суток по ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), через четыре дня нас выпустили. Никаких протоколов и документов я не подписывал.

— Вас потом не забирали досидеть в изоляторе еще сутки?

— Нет, обжаловал решение суда в Мингорсуде, и его отменили.

Александр присылает выдержку из документа суда: «Нахожу постановление подлежащим отмене».

Мужчина снял побои, но о насилии в СК не заявлял.

С заявлением наказать виновных обратился другой задержанный — Михаил. Сделал он это еще в августе сразу после выхода из изолятора.

— Я взрослый мужик, я кричал, орал, не буду скрывать. Я так думаю, бьют по ночам, чтобы не было свидетелей,

Мужчина узнал себя на двухминутном видео и сегодня снова сходил в Следственный комитет, чтобы заявить: его словам есть доказательство.

За два месяца проверка по делу Михаила ни к чему не пришла, результатов экспертизы до сих пор нет. Мы попытались получить комментарий в СК о том, будет ли рассмотрено видео в рамках проверки, не смогли дозвониться.