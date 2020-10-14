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«Спали первую ночь на полу». В Бресте задержанная на акции журналист БелаПАН трое суток провела в ИВС

14.10.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 октября из изолятора временного содержания Ленинского РОВД вышла журналист БелаПАН Милана Харитонова.


В заключении журналист провела трое суток. Из изолятора ее выпустили без суда, но - с предупреждением об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Задержали Милану с коллегой из БелаПАН Алесем Левчуком на мосту по бульвару Шевченко 11 октября около 15.50 во время воскресного протестного марша.

— Подъехали бусы с ОМОНом. Я начала снимать. Они хватали не всех, а именно нас. Сказали, что будут проверять наши аккредитации. Сначала нас доставили в Брестский РОВД. Там, видимо, не было кому проверить. Нас провели в автозак с остальными задержанными и повезли в Ленинский РОВД, — рассказала журналист.

В Ленинском РОВД Милане и Алесю стало плохо, они попросили вызвать скорую. Прибывшие медики забрали Алеся и увезли в больницу. Милане оказали помощь на месте.

— Скорая приехала, мне сказали, что у меня гипертонический криз, угрозы жизни нет - и сделали укол. Потом отправили в ИВС. Там нас было восемь человек в шестиместной камере. Мы с девушкой спали первую ночь на полу на чем-то, что можно назвать матрасом, — рассказала Милана.

На третьи сутки после задержания журналиста отпустили из ИВС.

 
 
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