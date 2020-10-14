«Когда стало невозможно выносить боль, потерял сознание». После задержания минчанин оказался в больнице

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 октября, рассказывает Сергей Гунь, он ехал по улице Притыцкого в Минске и попал в поток авто, которые медленно двигались. На остановке общественного транспорта он заметил сотрудников в обмундировании и начал снимать их на видео. Через несколько минут его остановили, разбили окно, вытащили из машины и, по словам Сергея, начали избивать. Спустя несколько минут он потерял сознание и очнулся только в РУВД, откуда его госпитализировали в больницу с множественными ушибами и подозрениями на переломы.

Сергей Гунь — основатель ивент-агентства «Крона», которая работает в сфере организации корпоративных мероприятий, и проекта vypusknik.by.

Вечером в понедельник, 12 октября, он ехал на своем авто по улице Притыцкого. В районе станции метро «Спортивная», вспоминает он, машины двигались очень медленно, со скоростью примерно 30 километров в час.

— В этот момент я увидел, что на остановке стоит очень много силовиков. Достал телефон, снял видео — на нем они ничего не делали, просто стояли. Поэтому я и не особо боялся снимать, — вспоминает тот вечер Сергей. — После этого проехал сколько-то метров — и меня обогнал бус, подрезал, оттуда выскочили бойцы, разбили стекло с водительской стороны и начали меня вытягивать, а потом избивать дубинками. При этом несколько раз говорили: «Это он снимал».

По словам Сергея, его начали бить прямо на проезжей части, у машины. Затем — в спецтранспорте. Сколько человек это делало, не помнит.

— Меня закинули в микроавтобус и продолжили бить. Это были люди в темной одежде, обмундировании, шлемах и масках. Я упал на левый бок, скрутился и пытался сгруппироваться, чтобы защитить жизненно-важные органы. Когда пришел момент, что просто невозможно было выносить эту боль, потерял сознание.



В таком физическом состоянии Сергея доставили в больницу. Фото с личной страницы в Facebook

Сергей говорит, что очнулся он только во Фрунзенском РУВД. Когда спросил, который час, ему ответили: «Около часа ночи».

— То есть без сознания я пробыл примерно два часа. В РУВД меня опросили, я рассказал, что и как произошло. Дали почитать — я это подписал. Параллельно еще давали на подпись кучу бумаг, в том числе несколько чистых листов. Что в них будет написано — я не знаю. Там же выяснилось, что в моей машине нашли два старинных кованых топора, которые я коллекционирую. Их у меня почти 200. Те, что лежали в машине, были в разобранном виде: отдельно — металлическая часть, отдельно — топорище. Несколько милиционеров из РУВД удивили меня своим добрым отношением, мне показалось, они сочувствовали.



Фото из личного архива Сергея. Таких топоров, рассказывает Сергей Гунь, в его коллекции около 200

Ночью в РУВД, вспоминает Сергей, его рвало, он несколько раз терял сознание. В конечном итоге ему вызвали скорую, которая привезла его в травматологическое отделение Минской областной больницы.

— Врачи зафиксировали множественные ушибы, порезы, заподозрили трещину в позвоночнике и перелом седалищной кости. Вчера сделали КТ — врач посмотрел и сказал, что вроде все нормально. С утра сделали снимок спины, потому что сильно болит. Надеюсь, в порядке буду.

Вместе с Сергеем в больницу поехал сотрудник милиции, утром ему на смену пришел другой, описывает ситуацию собеседник. Позже он покинул медучреждение.

— Я понимал, что с тобой может произойти все, что угодно, в любой момент. Но то, что это может быть настолько жестоко, мое сознание принимать отказывалось. Поэтому и отключилось, — улыбается Сергей. — Я возмущен всем происходящим в стране в принципе, но, например, обращением с пенсионерами в понедельник, конечно, был возмущен в пятикратном размере.

Сергей говорит, что в больнице написал заявление об избиении и «отдал его первому парню, который за мной наблюдал». Приняли ли его, он пока не в курсе.

В медицинском заключении Сергея, которые ему выдали при выписке из больницы, указано: множественные ушибы обоих бедер, правой голени и правого плеча, ягодичной области, закрытая ЧМТ легкой степени, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей области задней поверхности грудной клетки, множественные ушибы и ссадины мягких тканей головы, лица, спинки носа.

Ольга живет недалеко от станции метро «Спортивная». 12 октября она стала случайным свидетелем того, что произошло с Сергеем Гунем.

— В тот вечер, еще задолго до произошедшего, видела, как люди в шлемах гонялись за молодежью по району. Потом они собрались на остановке возле перекрестка улиц Притыцкого и Ефросиньи Полоцкой. К ним подъехало два микроавтобуса, которые забрали их. В этот момент машины стали двигаться медленно. Эти микроавтобусы лавировали между ними, пытались ускоряться, вроде как хотели объехать и прорваться вперед. Но в какой-то момент сделали подсечку и заблокировали машину, в которой, как позже оказалось, был Сергей.

По словам Ольги, все происходящее выглядело как неожиданный маневр. Из микроавтобусов вышло много силовиков — «точно больше 10».

— Что происходило за ними, я не видела: сотрудники высыпали и полностью обступили авто. Только слышала, как кричали «открывай дверь», стучали по машине. Затем они начали открывать двери, багажник, что-то вынимать. Заметила, что достали флаг с древцем, потом все обратно запихнули. Кто-то из сотрудников сел за руль и поехал следом за микроавтобусами.

TUT.BY пытался получить комментарий в ГУВД Мингорисполкома об обстоятельствах и причинах задержания Сергея Гуня, однако ни 13, ни 14 октября сделать это не удалось.

В комментарии Onliner сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич сообщил, что «данный гражданин был задержан 12 октября по улице Притыцкого, 29 за блокировку дорожного движения, находясь за управлением транспортным средством».

— При осмотре транспортного средства в багажнике обнаружены топоры, ножи, валюта, монтировка, мегафон. Данный гражданин был доставлен во Фрунзенское РУВД, где в отношении него был составлен протокол по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Затем данный гражданин был помещен в учреждение здравоохранение. В настоящее время милицией проводится проверка в рамках статьи 174 УПК (Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлении).