Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 октября. Марш матерей в Минске завершился около 16.30 на площади Якуба Коласа.



Большая часть участниц акции разошлась сразу, несколько десятков — ненадолго остались, приветствуя цветами автомобили, проезжавшие по проспекту Независимости. Еще одна группа женщина подошла к памятнику Коласу, где они оставили цветы, пообщались и попели песни.



На площади за акцией наблюдали два сотрудника милиции в форме с громкоговорителем, но никаких предупреждений не прозвучало.



Марш был приурочен ко Дню матери, который отмечают в Беларуси 14 октября. Начался около 15.00 у Красного костела. Примерно 150 человек — в основном женщины среднего и старшего возрастов — прошли по тротуарам проспекта Независимости. Многие несли цветы и были обозначены бело-красно-белой символикой. Они скандировали "У нас сегодня праздник!", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Свободу!", "Наши дети лучше всех!", "Уходи!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!", "Трибунал!". У женщин были плакаты с надписями "Газом меня травил, гранатами забросал, опомнись, сынок", "Не доводите народ до крайности, наша совесть чиста, а требования законны" и другими.



Многие прохожие, шедшие навстречу, приветствовали участниц марша знаком "виктория", проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в их поддержку.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марш матерей завершился на площади Якуба Коласа Минск, 14 октября. Марш матерей в Минске завершился около 16.30 на площади Якуба Коласа. Большая часть участниц акции разошлась сразу, несколько десятков —...

Захар Щербаков, БелаПАН.