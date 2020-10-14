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Марш матерей завершился на площади Якуба Коласа

14.10.2020 17:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 октября. Марш матерей в Минске завершился около 16.30 на площади Якуба Коласа.

Большая часть участниц акции разошлась сразу, несколько десятков — ненадолго остались, приветствуя цветами автомобили, проезжавшие по проспекту Независимости. Еще одна группа женщина подошла к памятнику Коласу, где они оставили цветы, пообщались и попели песни.

На площади за акцией наблюдали два сотрудника милиции в форме с громкоговорителем, но никаких предупреждений не прозвучало.

Марш был приурочен ко Дню матери, который отмечают в Беларуси 14 октября. Начался около 15.00 у Красного костела. Примерно 150 человек — в основном женщины среднего и старшего возрастов — прошли по тротуарам проспекта Независимости. Многие несли цветы и были обозначены бело-красно-белой символикой. Они скандировали "У нас сегодня праздник!", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Свободу!", "Наши дети лучше всех!", "Уходи!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!", "Трибунал!". У женщин были плакаты с надписями "Газом меня травил, гранатами забросал, опомнись, сынок", "Не доводите народ до крайности, наша совесть чиста, а требования законны" и другими.

Многие прохожие, шедшие навстречу, приветствовали участниц марша знаком "виктория", проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в их поддержку.


Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 октября. Марш матерей в Минске завершился около 16.30 на площади Якуба Коласа. Большая часть участниц акции разошлась сразу, несколько десятков —...
 
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