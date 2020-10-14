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70-летний мужчина уводил в кусты мальчиков с детской площадки - его подозревают в педофилии

14.10.2020 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали 70-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. Завели уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал МВД.

В середине сентября в милицию Минска обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил, что к его детям на детской площадке приставал пожилой мужчина.

Сотрудники Первомайского РУВД установили, что 70-летний минчанин приезжал на эту детскую площадку не меньше семи раз за несколько месяцев. Выжидая момент, он подходил к маленьким мальчикам и предлагал прокатиться на велосипеде или помочь сделать самодельный лук, после чего уводил их в кусты, где совершал действия сексуального характера, пишет милиция.

По предварительной информации, жертвами педофила стали не меньше пяти мальчиков. Самому старшему 10 лет, самому младшему — 5. Состояние детей не вызывает никаких опасений, с ними работают специалисты.

Материал проверки передали в Первомайский РОСК. В отношении минчанина возбудили уголовное дело.

Мужчина уже неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали 70-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. Завели уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал МВД.
 
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