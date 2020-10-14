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В Гомеле избиратели попытались отозвать депутата Уткина. Суд инициативу не поддержал
14.10.2020 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 октября в Гомеле на выездном судебном заседании рассматривалось гражданское дело по жалобе избирателей на решение президиума городского Совета депутатов отказать в проведении собрания для отзыва депутата Палаты представителей Виталия Уткина.
3 сентября избиратели Гомельского-Юбилейного избирательного округа № 31 подали на имя председателя городского Совета депутатов Николая Ковалевича заявление о созыве собрания по вопросу отзыва депутата Палаты представителей Виталия Уткина. Основанием для подачи такого заявления явилась утрата доверия избирателей вследствие невыполнения депутатом предусмотренных законом депутатских обязанностей и его бездействия по поводу событий в общественно-политической жизни страны в июле-августе 2020 года. Заявление подписали 210 человек.
16 сентября президиум Гомельского городского Совета депутатов отклонил предложение о созыве собрания по отзыву депутата, посчитав доводы заявителей несостоятельными. «Депутатские полномочия не дают права на вмешательство в деятельность ЦИК, суда, правоохранительных органов и на дачу правовой оценки предпринимаемых ими действий».
Избиратели обратились в суд с просьбой признать решение президиума Гомельского городского Совета депутатов неправомерным и нарушающим права заявителей.
Сам депутат Уткин на суд не приехал. Интересы горсовета представляла начальник юридического отдела Гомельского горисполкома Наталья Концевая.
Суд в удовлетворении жалобы решил отказать.
Напомним, два дня назад аналогичное
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14 октября, в Гомеле в выездном судебном заседании рассматривалось гражданское дело по жалобе избирателей на решение президиума городского совета депутатов...
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