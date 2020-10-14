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Живет в городе, растит одного ребенка: портрет обычной белорусской мамы

14.10.2020 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. По случаю Дня матери Белстат собрал самые интересные факты о белорусских женщинах.

По данным последней переписи населения в стране насчитывается 5 миллионов 62 тысячи представительниц прекрасного пола, это 53,8% от общей численности населения. Причем, почти четыре миллиона женщин живут в городах.

Средний возраст белорусок на момент переписи составил 43,1 года. В городах женское население оказалось чуть моложе – 41,9 года, средний возраст сельчанок – 47,3 года. 

YouTube/ Sputnik Беларусь
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Если говорить о материнстве, то средний возраст женщины при рождении первенца подрос с 24,9 года (в 2010-м) до 26,8 года. Моложе всего мамы в Брестской области. Там средний возраст мам первенца составил 25,9 лет. На втором месте Могилевская и Гомельская области – 26,2 года. Тройку лидеров замыкает Гродненская область – 26,3 года. А старше всего мамы в Минске, где первый ребенок появляется в среднем в 28,9 лет.

Становится больше мам в возрасте 40+. По данным переписи, у этой возрастной группы родилось 2 257 детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году. В 48% случаев женщины становились мамами впервые.

Напомним, День матери в Беларуси ежегодно отмечается 14 октября.

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Теги: Минск
 
 
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Самые молодые мамы живут в Брестской области, а вот в Минске с детьми не торопятся: женщины рожают первенца в среднем в 28,9 лет.
 
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