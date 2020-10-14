В Гродно задержали участника августовских протестов, который распылил газ в глаза сотруднику в штатском

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали мужчину, который, как утверждается, в конце августа распылил содержимое газового баллончика в глаза милиционеру на акции протеста. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Инцидент произошел в Гродно 25 августа возле Октябрьского РОВД. Сотрудники ОМОНа разгоняли собравшуюся толпу и задерживали участников акции протеста. Один из них использовал газовый баллончик, направив его в лицо силовику. Как сообщают в МВД, милиционер получил химический ожог глаз.

Участника протестной акции задержали октябре — им оказался 29-летний гродненец. Мужчина пояснил, что использовал баллончик, чтобы не дать задержать другого протестующего.

— Передо мной повалили мужчину и потащили сотрудники в штатской форме одежды. Я посчитал своим долгом его защитить и распылил перцовый баллон, достав его из рюкзака, в сторону сотрудников [правоохранительных органов], в верхнюю часть туловища, — говорит задержанный на видео пресс-службы МВД.

В квартире подозреваемого нашли емкости с легковоспламеняющейся жидкостью (какой именно — не сообщается) и пневматическое оружие.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей.