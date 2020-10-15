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В Бресте начался отопительный сезон. Когда будет тепло в квартирах?
15.10.2020 06:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте начался отопительный сезон, сообщает
Тепло уже появилось в учреждениях здравоохранения, детских садах и школах.
Вслед за ними потеплеют также батареи в учреждениях социального обеспечения, музеях, гостиницах, библиотеках.
В жилом фонде, согласно нормативным правовым актам, потеплеет, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет +8°C и ниже.
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Тепло уже появилось в учреждениях здравоохранения, детских садах и школах.
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