В Бресте начался отопительный сезон. Когда будет тепло в квартирах?

Источник материала: Tut.by

В Бресте начался отопительный сезон, сообщает «Брестская газета» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тепло уже появилось в учреждениях здравоохранения, детских садах и школах.

Вслед за ними потеплеют также батареи в учреждениях социального обеспечения, музеях, гостиницах, библиотеках.

В жилом фонде, согласно нормативным правовым актам, потеплеет, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет +8°C и ниже.