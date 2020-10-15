Избитые на Окрестина, сутки пенсионерке, очереди в цветочный, наши мамы и отъезд Герасимени - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера была дождливая среда, в которой поместилось и хорошее, и плохое: новые санкции, Марш матерей (День матери же был, помните?), новые суды и сутки, провластный марш, вечерние дворовые и районные активности, очереди за цветами в один магазин Минска… Все в подробностях — здесь , для тех же, у кого очень мало времени, — наш традиционный утренний краткий обзор главных новостей и интересных текстов вчерашнего дня.





СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Вчера Совет Европы выступил с заявлением в отношении Беларуси . События после президентских выборов в Беларуси и принятые властями «репрессивные меры» по-прежнему там «вызывают большое беспокойство». Политики призвали к соблюдению прав журналистов и назвали недопустимыми на нашем континенте «массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними».

. События после президентских выборов в Беларуси и принятые властями «репрессивные меры» по-прежнему там «вызывают большое беспокойство». Политики призвали к соблюдению прав журналистов и назвали «массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними». «Бабарико никуда не баллотируется и покупает новую картину Зарфина в коллекцию. Эдик наконец женится на Саше. Мария Колесникова с целым паспортом фонтанирует культурными проектами. Максима Знака после работы ждут спортивные и поэтические челленджи. Светлана Тихановская гуглит новые рецепты и записывает детей в кружки». Сейчас это все звучит, как фантастика, да? Вот здесь наша Ольга Лойко рассуждает о том, в какой момент Лукашенко сделал неправильную ставку и как все было бы красиво, если бы…









Зато армянина, живущего в Беларуси с пяти лет, после участия в протестах выслали из страны . «Я никогда не интересовался политикой, но события, которые происходили в Беларуси после выборов, не давали мне покоя, — говорит Сергей. — Родные меня останавливали, предупреждали: будут проблемы. Но я не мог сидеть дома, пока другие такие же честные, мирные интеллигентные люди, лучшие умы страны сидят в тюрьмах или получают увечья ».

. «Я никогда не интересовался политикой, но события, которые происходили в Беларуси после выборов, не давали мне покоя, — говорит Сергей. — Родные меня останавливали, предупреждали: будут проблемы. Но я не мог сидеть дома, пока другие такие же ». А брат олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой архитектор Никита Домрачев , который был жестоко избит силовиками в прошлое воскресенье, Минска">рассказал, почему не хочет уезжать из страны, и поблагодарил белорусов за поддержку, назвав их невероятными.

, который силовиками в прошлое воскресенье, Минска">рассказал, почему не хочет уезжать из страны, и поблагодарил белорусов за поддержку, назвав их невероятными. Кстати, если обычно мы делаем обзоры вооружения, военной техники и тактики силовиков на акциях протеста по воскресеньям, то в последние дни применение различного оружия не прекратились ни в понедельник, ни во вторник — поэтому рассказываем, что нам удалось увидеть и понять за три дня сразу .

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Посла Украины Игоря Кизима вчера вызвали в наш МИД и вручили ноту — из-за указа Зеленского о привлечении в страну высококлассных специалистов из Беларуси. Позже Кизим рассказал, почему ему не понятны претензии .





Минюст вынес предупреждение Белорусской партии «Зеленые». Там, конечно, предполагают, из-за чего …

Белорусской партии «Зеленые». Там, конечно, предполагают, … Вы знали, что МВД покупает новые машины? На них потратят почти 15 млн рублей. Выяснили, что именно хотят купить .

На них потратят почти 15 млн рублей. . Тем временем простые люди забирают свои деньги из банков : за два последних месяца белорусы забрали с валютных вкладов, а также со счетов более 1 миллиарда долларов .

: за два последних месяца белорусы забрали с валютных вкладов, а также со счетов . Танцевальный ансамбль «Хорошки» должен выступить на сцене Купаловского . «Это очень сложная ситуация, мне очень трудно это все пережить», — признается народная артистка Беларуси Валентина Гаевая, художественный руководитель «Хорошек». — «Вообще так поступать с коллективом Купаловского не стоило. Надо было выслушать людей. Да и мне не предложили пойти туда и поговорить с оставшимися людьми. Надо им это выступление или не надо, поможет оно или нет». Вот здесь у нас все подробности .

. «Это очень сложная ситуация, мне очень трудно это все пережить», — признается народная артистка Беларуси Валентина Гаевая, художественный руководитель «Хорошек». — «Вообще так поступать с коллективом Купаловского не стоило. Надо было выслушать людей. Да и мне не предложили пойти туда и поговорить с оставшимися людьми. Надо им это выступление или не надо, поможет оно или нет». . Кстати, на днях активисты призывали белорусов массово подписываться на YouTube-канал уволившихся актеров Купаловского театра, чтобы актеры смогли его монетизировать и тем самым зарабатывать с трансляции своих постановок Он за два дня таки набрал 100 тысяч подписчиков ! «Мы трошку ў шоку», — говорят купаловцы.

ИНТЕРЕСНОЕ

Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. Вот, например, Екатерина заметила, что ее дочь Марийка начала синеть, потом разучилась самостоятельно ходить, жевать, видеть, возможно, слышать. Тогда врачи сказали, что виной всему болезнь Баттена. Это редчайшее и очень страшное заболевание . Представьте, ребенок растет, развивается, а потом резко начинается откат в развитии. За 2 года девочка потеряла все навыки. Состояние девочки Екатерина сравнивает с зазеркальем… Это очень тяжелая история, где мама борется до конца .

», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. Вот, например, Екатерина заметила, что ее дочь Марийка начала синеть, потом разучилась самостоятельно ходить, жевать, видеть, возможно, слышать. Тогда врачи сказали, что виной всему болезнь Баттена. . Представьте, ребенок растет, развивается, а потом резко начинается откат в развитии. За 2 года девочка потеряла все навыки. Состояние девочки Екатерина сравнивает с зазеркальем… . А вот здесь у нас истории женщин, которые стали мамами вопреки всему. Незрячая мама, глухая мама, мама, пережившая онкологию, мама, которая усыновила ребенка со сложными диагнозами… Наши героини рассказывают о том, что быть мамой — это безусловное счастье . Правда же?





Узнали, что арабский бизнесмен Мухаммед аль-Аббар, который собрался создать на севере Минска «умный город», решил обзавестись и собственным домом в Беларуси. Особняк, говорят, могут построить на берегу Минского моря рядом с «Родовым гнездом» хозяина «Табакерок» Алексея Олексина. Вот здесь все имеющиеся пока подробности .

О СПОРТЕ

Сборная Беларуси по футболу в Минске обыграла Казахстан в Лиге наций — и возглавила свою группу. 15 ноября наша сборная дома будем играть с Литвой, а 18 ноября — с Албанией.

в Минске — и возглавила свою группу. 15 ноября наша сборная дома будем играть с Литвой, а 18 ноября — с Албанией. И немного о политике. Мы узнали, что трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя переехала в Вильнюс и возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности. Позже она пояснила , почему решилась на этот шаг.





В Минске тем временем суд дал 10 суток многократной чемпионке Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратному бронзовому призера чемпионатов Европы по муай-тай. У них там, кстати, глава федерации — Юрий Караев .

многократной чемпионке Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратному бронзовому призера чемпионатов Европы по муай-тай. . А многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков рассказал, что сейчас живет в Украине и не видит предпосылок для возвращения на родину . «Часто слышу фразу: „Хотите как в Украине?“ Я сейчас живу в Украине и могу сказать: да, хочу как в Украине . Чтобы мэром города мог стать боксер, чтобы человек, который шутит, мог стать президентом, чтобы люди были свободны».

. «Часто слышу фразу: „Хотите как в Украине?“ . Чтобы мэром города мог стать боксер, чтобы человек, который шутит, мог стать президентом, чтобы люди были свободны». Сегодня утром должны были отпустить Елену Левченко, но известная баскетболистка не вышла на свободу после 15 суток заключения — ей продлили арест еще на 72 часа. Вот все, что известно .

Все новости среды, 14 октября

Кстати. Вам тоже вновь стали приходить СМС-сообщения от МВД? Это не первый случай — предыдущие рассылки от МВД были 18 сентября и 1 октября . Кроме того, в 2015 году белорусы начали получать СМС от Центризбиркома с приглашением на выборы, а в 2016-м — СМС от местных исполкомов с просьбой очистить снег возле машин и во дворах. Можно ли как-то от всего этого отказаться? Да. Но есть нюансы .

Хорошего нового дня, друзья!

Ваша редакция