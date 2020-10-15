Избитые на Окрестина, сутки пенсионерке, очереди в цветочный, наши мамы и отъезд Герасимени - все за вчера

Вчера была дождливая среда, в которой поместилось и хорошее, и плохое: новые санкции, Марш матерей (День матери же был, помните?), новые суды и сутки, провластный марш, вечерние дворовые и районные активности, очереди за цветами в один магазин Минска… Все в подробностях — здесь, для тех же, у кого очень мало времени, — наш традиционный утренний краткий обзор главных новостей и интересных текстов вчерашнего дня.
СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Вчера Совет Европы выступил с заявлением в отношении Беларуси. События после президентских выборов в Беларуси и принятые властями «репрессивные меры» по-прежнему там «вызывают большое беспокойство». Политики призвали к соблюдению прав журналистов и назвали недопустимыми на нашем континенте «массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними».
«Бабарико никуда не баллотируется и покупает новую картину Зарфина в коллекцию. Эдик наконец женится на Саше. Мария Колесникова с целым паспортом фонтанирует культурными проектами. Максима Знака после работы ждут спортивные и поэтические челленджи. Светлана Тихановская гуглит новые рецепты и записывает детей в кружки». Сейчас это все звучит, как фантастика, да? Вот здесь наша Ольга Лойко рассуждает о том, в какой момент Лукашенко сделал неправильную ставку и как все было бы красиво, если бы…
А еще Максим Богрецов — тот самый, из Координационного совета — написал нам текст о будущем Беларуси. «Мы уже много раз показали, что если дать ИТ-сектору свободу и условия развиваться в полный рост, то он своим экспоненциальным прогрессом и налогами поможет покрыть многие расходы на социально ориентированные реформы, которые нужны в других отраслях экономики. А многие патриоты страны ждут не дождутся установления законности и прозрачности, чтобы вернуться в Беларусь и продолжить экономическое развитие страны».
На днях появилось еще августовское видео с Окрестина: на нем люди в милицейской и черной форме, выстроившись в коридор, дубинками избивают задержанных. Мы поговорили с избитыми мужчинами, которые узнали себя на жутких кадрах, о том, когда и где была сделана эта запись. «Тем, кто жаловался на боль, попадало капитально, били еще сильнее. Пока мы стояли на коленях, нас опрашивали, записывали данные».
А вот история октябрьского задержания, после которого минчанин оказался в больнице: «Когда стало невозможно выносить боль, потерял сознание».
Пенсионерке, задержанной в понедельник после их марша, вчера дали 13 суток. С момента задержания она находится в ИВС на Окрестина. «Конечно, и мама, и я в шоке, — говорит сын Сергей. — Ее раньше не привлекали к административной ответственности».
Вообще же после выборов в Беларуси было задержано более 14,5 тысячи человек, многие получили административный арест — впервые в жизни. На «сутки» человек попадает, как правило, неподготовленным и морально, и материально: из вещей только то, в чем задержали («тревожный чемоданчик» чаще всего пронести не дают), из еды — то, что принесли по расписанию, из гигиенических средств часто вообще ничего нет. Рассказываем, что и как можно передать родному человеку — и берегите себя.
А помните, утром 13 октября в Минске жестко задержали владельца цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина? Из РУВД его вывели в шоковом состоянии и увезли на скорой. Минчане решили поддержать бизнес Хорошина — и уже два дня к его магазину выстраиваются часовые очереди. Поговорили с покупателями и женой Максима: «Мы не можем прийти и залечить его раны, но можем приехать и поддержать финансово».
А героиню «модного» фото с акции помните? Ее осудили и дали штраф, но она не унывает: «Как тут унывать, когда тебя не посадили?»
Зато армянина, живущего в Беларуси с пяти лет, после участия в протестах выслали из страны. «Я никогда не интересовался политикой, но события, которые происходили в Беларуси после выборов, не давали мне покоя, — говорит Сергей. — Родные меня останавливали, предупреждали: будут проблемы. Но я не мог сидеть дома, пока другие такие же честные, мирные интеллигентные люди, лучшие умы страны сидят в тюрьмах или получают увечья».
А брат олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой архитектор Никита Домрачев, который был жестоко избит силовиками в прошлое воскресенье, Минска">рассказал, почему не хочет уезжать из страны, и поблагодарил белорусов за поддержку, назвав их невероятными.
Тем временем простые люди забирают свои деньги из банков: за два последних месяца белорусы забрали с валютных вкладов, а также со счетов более 1 миллиарда долларов.
Танцевальный ансамбль «Хорошки» должен выступить на сцене Купаловского. «Это очень сложная ситуация, мне очень трудно это все пережить», — признается народная артистка Беларуси Валентина Гаевая, художественный руководитель «Хорошек». — «Вообще так поступать с коллективом Купаловского не стоило. Надо было выслушать людей. Да и мне не предложили пойти туда и поговорить с оставшимися людьми. Надо им это выступление или не надо, поможет оно или нет». Вот здесь у нас все подробности.
Кстати, на днях активисты призывали белорусов массово подписываться на YouTube-канал уволившихся актеров Купаловского театра, чтобы актеры смогли его монетизировать и тем самым зарабатывать с трансляции своих постановок Он за два дня таки набрал 100 тысяч подписчиков! «Мы трошку ў шоку», — говорят купаловцы.
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Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. Вот, например, Екатерина заметила, что ее дочь Марийка начала синеть, потом разучилась самостоятельно ходить, жевать, видеть, возможно, слышать. Тогда врачи сказали, что виной всему болезнь Баттена. Это редчайшее и очень страшное заболевание. Представьте, ребенок растет, развивается, а потом резко начинается откат в развитии. За 2 года девочка потеряла все навыки. Состояние девочки Екатерина сравнивает с зазеркальем… Это очень тяжелая история, где мама борется до конца.
Сборная Беларуси по футболу в Минске обыграла Казахстан в Лиге наций — и возглавила свою группу. 15 ноября наша сборная дома будем играть с Литвой, а 18 ноября — с Албанией.
И немного о политике. Мы узнали, что трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя переехала в Вильнюс и возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности. Позже она пояснила, почему решилась на этот шаг.
В Минске тем временем суд дал 10 суток многократной чемпионке Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратному бронзовому призера чемпионатов Европы по муай-тай. У них там, кстати, глава федерации — Юрий Караев.
А многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков рассказал, что сейчас живет в Украине и не видит предпосылок для возвращения на родину. «Часто слышу фразу: „Хотите как в Украине?“ Я сейчас живу в Украине и могу сказать: да, хочу как в Украине. Чтобы мэром города мог стать боксер, чтобы человек, который шутит, мог стать президентом, чтобы люди были свободны».
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