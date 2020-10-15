«Какая там была компания!» Брестский врач-реаниматолог - о том, как провел двое суток в ИВС

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 11 октября, на мосту по бульвару Шевченко в Бресте люди в черном задержали реаниматолога-анестезиолога Брестской областной клинической больницы Тимура Лозко с женой Ольгой. Женщина вышла из изолятора временного содержания Ленинского РОВД на следующий день утром. Тимура выпустили через два дня после задержания.



13 октября, когда в суде рассматривалось административное дело Тимура Лозко, его коллеги вышли на Московскую в знак солидарности. Фото: Максим Хлебец

11 октября Тимур вместе с женой вышли прогуляться в центр города. Супруги планировали зайти в KFC на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Двери ресторана были закрыты: последние несколько воскресений он работает по сокращенному графику. Тогда Ольга и Тимур решили пойти пешком в Burger King, который находится на улице Махновича. Супруги пошли по бульвару и вышли на мост через Мухавец. Рядом с ними шла колонна людей.

— Мы не знали, что проходит несанкционированное мероприятие. Никто нас об этом не предупреждал. Никто ничего не скандировал, плакатов или флагов никаких не было, — рассказывает TUT.BY Тимур.

На середине моста к колонне в сопровождении автомобиля ГАИ подъехали три тонированных буса. Люди в черном выскочили из салона и схватили несколько человек. Среди них оказались журналисты БелаПАН Милана Харитонова и Алесь Левчук, а также Тимур с Ольгой.

— Кого увидели, того и схватили. Мне сказали пройти в автобус. Я попросил представиться, объяснить, кто они и куда собираются нас отвезти. Мне ответили, что позже все объяснят. Вместе со мной в микроавтобусе было еще человек шесть задержанных, — объясняет Тимур.

Задержанных сначала доставили в Брестский РОВД, а затем пересадили в автозак и увезли в Ленинский РОВД. Там на Тимура составили протокол по ст. 23.34 КоАП. Документ он подписал, но указал, что не согласен со своим задержанием, так как не являлся участником несанкционированного мероприятия.

После оформления Ольгу и Тимура отправили в ИВС. По словам брестчанина, силу к нему не применяли. В камере, куда отправили Тимура, уже сидели четыре человека. Трое — «политические», один — завсегдатай. О своих сокамерниках врач отзывается тепло.

— Какая там была компания! Вот эти три человека [«политические»]! Редко встретишь столько хороших людей в одном месте. Там был краевед Игорь Барановский. Просто замечательный человек. Ему сначала дали 15 суток, а в понедельник он ездил на суд — и ему еще 15 суток добавили за другой эпизод. Он держится бодро, хорошо. Понятно, что тяжело в любом случае в таких условиях человеку. На мой второй день ему прислали открытки, письма. Он нам их зачитывал. Было классно. Это и его воодушевляло, и нас, — рассказал Тимур.

Ольгу из ИВС выпустили без протокола утром следующего дня, а Тимура 13 октября отвезли в суд. Во время заседания коллеги врача выстроились в цепь солидарности на улице Московской возле ДК Профсоюзов.

— Ко мне перед началом суда подошла знакомая и показала фотографию. Я был очень тронут, — описал свои чувства брестчанин.

Судья изучил материалы и отправил административное дело на доработку. Однако домой Тимура не отпустили. После суда его вновь отвезли в Ленинский РОВД. Там ему дали изучить бумагу об ответственности за участие в несанкционированных акциях, массовых беспорядках и хулиганстве. Брестчанин ее прочитал, но подписывать отказался. После этого его выпустили из РОВД.

14 октября Тимур уже вышел на работу.

— Коллеги хорошо встретили. Завотделением я предупредил, что материал отправили на доработку — и, возможно, придется позже отпрашиваться на суд.