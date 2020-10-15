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Поменять права в Могилеве теперь можно еще по одному адресу
15.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обменять водительское удостоверение в Могилеве теперь можно и в филиале межрайонного регистрационного отдела областной ГАИ,
Процедура обмена водительского удостоверения та же. Необходимо принести документы (паспорт, действующую медицинскую справку, водительское удостоверение, квитанции об уплате ряда платежей) и сфотографироваться на месте.
Общая сумма платежей — за оформление заявления, за компьютерные услуги и за водительское удостоверение — сейчас 57,24 рубля.
Время работы кабинета — со вторника по субботу с 08.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00.
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Процедура замены водительского удостоверения осталась прежней.
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