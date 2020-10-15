Поменять права в Могилеве теперь можно еще по одному адресу

Источник материала: Tut.by

Обменять водительское удостоверение в Могилеве теперь можно и в филиале межрайонного регистрационного отдела областной ГАИ, сообщили в ведомстве. Он работает в торговом центре «Армада авто мир» на улице Лазаренко.



Фото: Иван Яриванович

Процедура обмена водительского удостоверения та же. Необходимо принести документы (паспорт, действующую медицинскую справку, водительское удостоверение, квитанции об уплате ряда платежей) и сфотографироваться на месте.

Общая сумма платежей — за оформление заявления, за компьютерные услуги и за водительское удостоверение — сейчас 57,24 рубля.

Время работы кабинета — со вторника по субботу с 08.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00.