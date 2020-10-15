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Суд над журналистами «Белсата» в Витебске: в одном марше протеста не участвовали, а во втором - да

15.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 14 октября рассмотрел дело журналистов телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева. Обоих обвиняли в участии в несанкционированном шествии. Трое суток журналисты провели в СИЗО: их задержали в воскресенье, 11 октября, перед началом мирного марша протеста в Витебске.


Слева направо: Дмитрий Казакевич, Вячеслав Лазарев. Фото: фейсбук Дмитрия Казакевича

Административное дело по ст. 23.34 рассмотрел судья Михаил Юрченко.

На Дмитрия Казакевича милиция составила два протокола: за участие в несанкционированных уличных маршах 6 сентября (в тот день между милицией и протестующими горожанами произошло несколько жестких стычек) и 11 октября. На Вячеслава Лазарева был один протокол — за 11 октября.

Дело в отношении Лазарева закрыли: судья не увидел состава административного правонарушения. Однако журналист провел в СИЗО трое суток.

Казакевича по протоколу за 11 октября судья Михаил Юрченко оправдал. И этот же судья дал журналисту трое суток ареста, посчитав, что он участвовал в акции протеста 6 сентября. Казакевич отбыл наказание: милиция задержала его вместе с коллегой Лазаревым перед мирным маршем 11 октября и отправила до суда в СИЗО.

В общей сложности после выборов Дмитрия Казакевича задерживали четыре раза. Первый раз — во время милицейского разгона горожан на площади Победы вечером 9 августа. Второй раз — 6 сентября, когда журналист возвращался с репортажа на Марше солидарности и не дошел до дома метров 500. Третий раз — утром 11 сентября возле суда Первомайского района, куда корреспондент пришел, чтобы освещать административный процесс. В четвертый раз это произошло через месяц — перед мирным маршем 11 октября.

В целом за все время задержаний Казакевич провел в ИВС почти 12 суток.

По протоколу за 9 августа судья Вероника Борисова прекратила административное дело — за недоказанностью вины Дмитрия Казакевича в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий.

Свидетель со стороны обвинения контролер в/ч 5524 Виталий Грудинский заявил, что рапорт, который подписан его фамилией и в котором сообщается, что Дмитрий Казакевич скандировал лозунги, писал не он:

— Это не мой рапорт. И подпись в нем — не моя.

Представитель в/ч 5524 отрицал и то, что составил на Казакевича протокол:

— Нет, я ничего такого не составлял, почерк здесь не мой и подпись не моя.

 
Теги: Витебск
 
 
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Журналистов телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева обвиняли в участии в несанкционированном шествии. Трое суток журналисты провели в СИЗО.
 
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