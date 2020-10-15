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Суд над журналистами «Белсата» в Витебске: в одном марше протеста не участвовали, а во втором - да
15.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Витебска 14 октября рассмотрел дело журналистов телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева. Обоих обвиняли в участии в несанкционированном шествии. Трое суток журналисты провели в СИЗО: их
Административное дело по ст. 23.34 рассмотрел судья Михаил Юрченко.
На Дмитрия Казакевича милиция составила два протокола: за участие в несанкционированных уличных маршах 6 сентября (в тот день между милицией и протестующими горожанами произошло
Дело в отношении Лазарева закрыли: судья не увидел состава административного правонарушения. Однако журналист провел в СИЗО трое суток.
Казакевича по протоколу за 11 октября судья Михаил Юрченко оправдал. И этот же судья дал журналисту трое суток ареста, посчитав, что он участвовал в акции протеста 6 сентября. Казакевич отбыл наказание: милиция задержала его вместе с коллегой Лазаревым перед мирным маршем 11 октября и отправила до суда в СИЗО.
В общей сложности после выборов Дмитрия Казакевича задерживали четыре раза. Первый раз — во время милицейского разгона горожан
В целом за все время задержаний Казакевич провел в ИВС почти 12 суток.
По протоколу за 9 августа судья Вероника Борисова
Свидетель со стороны обвинения контролер в/ч 5524 Виталий Грудинский заявил, что рапорт, который подписан его фамилией и в котором сообщается, что Дмитрий Казакевич скандировал лозунги, писал не он:
— Это не мой рапорт. И подпись в нем — не моя.
Представитель в/ч 5524 отрицал и то, что составил на Казакевича протокол:
— Нет, я ничего такого не составлял, почерк здесь не мой и подпись не моя.
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Журналистов телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева обвиняли в участии в несанкционированном шествии. Трое суток журналисты провели в СИЗО.
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