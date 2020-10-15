Комитет против пыток просит Швецию обеспечить неприкосновенность отца и сына, перепрыгнувших забор их посольства

Источник материала: Tut.by

Секретариат Управления Верховного комиссара ООН по правам человека прислал письмо от Комитета против пыток по ситуации с Виталием и Владиславом Кузнечиками из Витебска, которые больше месяца находятся на территории посольства Швеции в Минске. Как объясняет юрист из Швейцарии Вадим Дроздов , помогающий витеблянам получить защиту, суть письма в том, что теперь появился запрет на передачу Кузнечиков властям Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В письме указано, что Комитет обратился к Швеции с просьбой обеспечить неприкосновенность заявителям. Данный запрос сделан на основе предоставленной информации и может быть пересмотрен.

— Хоть формулировка просьбы комитета и очень общая, для сторон, участвующих в деле, очевидно, что она, самое главное, включает запрет на передачу клиентов властям Беларуси. Никто и ничто другое сейчас не угрожают их личной неприкосновенности. По сути, комитет согласился с тем, что им удалось предварительно доказать риск применения к ним пыток и/или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Это очень важный момент, так как решение об обеспечительных мерах не означает, что комитет уже вынес окончательное решение по их жалобе. Теоретически комитет в будущем может и отклонить жалобу, — говорит Вадим Дроздов.

— Может ли Швеция только на основании этого письма не выдавать Кузнечиков белорусским властям с территории своего посольства? Какую защиту им могут предоставить? В чем она заключается?

— Став участником Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и признав компетенцию Комитета против пыток рассматривать жалобы, Швеция взяла обязательство выполнять обеспечительные меры, которые указывает комитет. Таким образом, на основании этого решения комитета Швеция обязана воздержаться от передачи моих клиентов властям Беларуси. В то же время предоставление временных мер комитетом не обязывает правительство Швеции предоставить Кузнечикам какой-либо статус, предусмотренный законодательством их страны. То есть Швеция не будет обязана предоставить им статус беженца, вид на жительство и т.д. Хотя она и может сделать это. На основании решения комитета Швеция обязана в том числе воздержаться от передачи Кузнечиков властям Беларуси. Каким образом Швеция будет соблюдать решение комитета, уже находится на усмотрении властей Швеции.

Как работают обеспечительные меры? Механизм применения обеспечительных мер закреплен в правиле 39 Регламента Европейского суда по правам человека. Он предусматривает право ходатайствовать о применении обеспечительных мер, если здоровью или жизни человека угрожает опасность. Обеспечительные меры заключаются в том, что, например, ЕСПЧ запрещает государству совершать какие-то действия, которые могут привести к осуществлению грозящей опасности человеку, или указывает этому государству на то, что необходимо предпринять, чтобы этого не допустить. Чаще всего обеспечительные меры применяются для того, чтобы не допустить выдачи гражданина стране, где его или ее здоровью и жизни угрожает опасность.

Европейский суд по правам человека обеспечительных мер в отношении Кузнечиков, как это сделал Комитет против пыток, не предоставил.

— ЕСПЧ никогда не мотивирует такие решения. Обычно суд просто присылает письмо, в котором в одном предложении написано, что дежурный судья отказал в предоставлении обеспечительных мер. На мой взгляд, в деле Кузнечиков все формальные требования для предоставления обеспечительных мер были соблюдены. Возможно, ЕСПЧ не хотел создавать прецедент.

Вадим Дроздов отмечает, что дальнейшая судьба Виталия и Владислава Кузнечиков остается на усмотрение властей Швеции.

— Например, можно договориться с властями Беларуси и получить дипломатические гарантии, чтобы Кузнечики имели возможность беспрепятственно покинуть Беларусь.

В похожей истории, случившейся в Азербайджане в 2014—2015 годах, вопрос предоставления политического убежища и переправки человека с территории посольства в страну, которую оно представляет, занял много месяцев. Эмин Гусейнов, правозащитник и руководитель Института свободы и безопасности репортеров (IRFS), работал в Азербайджане в направлении защиты прав СМИ и свободы выражения мнений. В августе 2014 года во время волны политических репрессий был вынужден скрываться. В тот же период его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве, но Гусейнов сообщал, что это связано с его правозащитной деятельностью. Позже стало известно, что он скрывался в посольстве Швейцарии в Баку. Переговоры Швейцарии с властями Азербайджана о беспрепятственном вывозе правозащитника длились несколько месяцев, и только в июне 2015 года он смог покинуть страну, сообщала Русская служба BBC.

Напомним, 11 сентября жители Витебска Виталий (47 лет) и Владислав (29 лет) Кузнечики прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента мужчины находятся на территории диппредставительства в ожидании разрешения их ситуации.

Ранее Виталий и Владислав рассказали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались. «Мы ушли, но понимали, что может быть преследование, — говорил Владислав. — Все, мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых».

Ранее сообщалось , что в отношении Виталия и Владислава Кузнечиков идет проверка по факту нападения на сотрудников милиции.