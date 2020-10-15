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Телеведущего Дмитрия Кохно снова судили - за случившееся 11 сентября, когда он отбывал арест на Окрестина
15.10.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Заводского района Минска снова прошел суд над телеведущим Дмитрием Кохно — по статье 23.4 КоАП (Неповиновение).
Утром Дмитрий Кохно отвез сына в сад — и оттуда направился на процесс. В 9.30 в расписании суда Заводского района указана его фамилия. Ведущего судят по статье 23.4 КоАП (Неповиновение).
Вход в суд сегодня строго в масках. Даже перед началом заседания судья объявила, что все участники должны быть в масках. До процесса Дмитрий выглядит очень позитивно: три дня назад у него родилась дочь.
— Приходить сюда в другом настроении бесполезно, — с улыбкой отвечает он, хотя не скрывает: сумку на случай ареста собрал. С собой, говорит, кроме вещей, две книги: одна — «по воспитанию детей», вторая — «по воспитанию себя».
Дело Дмитрия ведет судья Екатерина Мурашко. В протоколе написано, что вечером 11 сентября, находясь рядом со зданием по улице Заславской, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица», а именно сотруднику Центрального РУВД Александровичу (за неповиновение Александровичу ранее уже
Случилось это, судя по протоколу, когда Дмитрий Кохно должен был находиться в ЦИП на Окрестина. Напомним, судили его 3 сентября, а на свободу он вышел 14-го. Отрицать свою вину Дмитрий не стал.
— Мне кажется, протокол составлен верно, — отметил он, но пояснять ситуацию отказался.
Во время заседания выяснилось, что 11 сентября поступила информация о том, что 27 августа Дмитрий, возможно, совершил правонарушение по ст. 23.34 КоАП. Поэтому его повезли в РУВД для разбирательства. Позже, пояснил ведущий, это подозрение не подтвердилось.
— В тот день я на митинги не ходил, — сообщил TUT.BY шоумен — и неожиданно сменил тему: — Давайте напишем о другом. Сейчас мы ощущаем большую поддержку от белорусов, и хочется сказать всем спасибо.
Спустя полчаса судья вынесла решение по делу: штраф 25 базовых (675 рублей).
Дмитрий такому решению, кажется, рад.
— Это лучший исход в данной ситуации, — сказал он, покидая зал заседаний.
Напомним, 2 сентября в Минске задержали экс-телеведущих
На прошлой неделе в расписании суда Заводского района Минска читатели TUT.BY снова заметили фамилии Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Процессы
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Телеведущего Дмитрия Кохно снова судили - за случившееся 11 сентября, когда он отбывал арест на Окрестина
В суде Заводского района снова прошел суд над телеведущим Дмитрием Кохно - по статье 23.4 КоАП (Неповиновение).
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