Телеведущего Дмитрия Кохно снова судили - за случившееся 11 сентября, когда он отбывал арест на Окрестина

Источник материала: Tut.by

В суде Заводского района Минска снова прошел суд над телеведущим Дмитрием Кохно — по статье 23.4 КоАП (Неповиновение).





Утром Дмитрий Кохно отвез сына в сад — и оттуда направился на процесс. В 9.30 в расписании суда Заводского района указана его фамилия. Ведущего судят по статье 23.4 КоАП (Неповиновение).

Вход в суд сегодня строго в масках. Даже перед началом заседания судья объявила, что все участники должны быть в масках. До процесса Дмитрий выглядит очень позитивно: три дня назад у него родилась дочь.

— Приходить сюда в другом настроении бесполезно, — с улыбкой отвечает он, хотя не скрывает: сумку на случай ареста собрал. С собой, говорит, кроме вещей, две книги: одна — «по воспитанию детей», вторая — «по воспитанию себя».





Дело Дмитрия ведет судья Екатерина Мурашко. В протоколе написано, что вечером 11 сентября, находясь рядом со зданием по улице Заславской, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица», а именно сотруднику Центрального РУВД Александровичу (за неповиновение Александровичу ранее уже судили сотрудников ОСВОД, настоящие ФИО свидетеля были засекречены — Прим. TUT.BY), на «неоднократное законное требование» выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения» Дмитрий «категорически отказался это сделать». При этом хватался за кресло автомобиля, упирался ногами.

Случилось это, судя по протоколу, когда Дмитрий Кохно должен был находиться в ЦИП на Окрестина. Напомним, судили его 3 сентября, а на свободу он вышел 14-го. Отрицать свою вину Дмитрий не стал.

— Мне кажется, протокол составлен верно, — отметил он, но пояснять ситуацию отказался.

Во время заседания выяснилось, что 11 сентября поступила информация о том, что 27 августа Дмитрий, возможно, совершил правонарушение по ст. 23.34 КоАП. Поэтому его повезли в РУВД для разбирательства. Позже, пояснил ведущий, это подозрение не подтвердилось.

— В тот день я на митинги не ходил, — сообщил TUT.BY шоумен — и неожиданно сменил тему: — Давайте напишем о другом. Сейчас мы ощущаем большую поддержку от белорусов, и хочется сказать всем спасибо.





Спустя полчаса судья вынесла решение по делу: штраф 25 базовых (675 рублей).

Дмитрий такому решению, кажется, рад.

— Это лучший исход в данной ситуации, — сказал он, покидая зал заседаний.





Напомним, 2 сентября в Минске задержали экс-телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно . Назавтра их осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии — и дали по 10 суток административного ареста. В субботу, 12 сентября, их должны были отпустить, но не отпустили: под арестом мужчины пробыли до 12 часов дня 14 сентября.

На прошлой неделе в расписании суда Заводского района Минска читатели TUT.BY снова заметили фамилии Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Процессы должны были состояться 8 октября в 10 утра. Однако их перенесли: ведущих на процессе не было.