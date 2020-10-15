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Татьяну Северинец отпустили домой из СИЗО в Витебске: ей несколько раз вызывали скорую
15.10.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Татьяну Северинец — активистку из Витебска, мать политика Павла Северинца — по настоянию медиков отпустили домой из СИЗО, куда ее отвезли
В День матери, 14 октября, Татьяну Северинец задержали возле подъезда ее дома и отвезли в Первомайский РОВД.
— В РОВД Татьяна находилась полсуток: с послеобеденного времени и до двух часов ночи. Потом ее отвезли в СИЗО. Ей стало плохо: поднялось давление, гипертонический криз. Несколько раз приезжала скорая. Медики настояли, чтобы Татьяну по состоянию здоровья отпустили домой. Сотрудники милиции, говорит жена, делать этого не хотели, но были вынуждены подчиниться требованию врачей. Сегодня утром Татьяна пришла домой, — рассказал TUT.BY Константин Северинец.
Татьяна сообщила мужу, что ее обвиняют в участии в марше пенсионеров 12 октября в Витебске.
— Но никакого марша фактически не было: группа пенсионеров собралась, чтобы подойти к горисполкому и встретиться с представителями власти, — отметил Константин Северинец.
Доказательством тому, что пенсионеры 12 октября прошли по центру Витебска примерно 300 метров, служит
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Ее отвезли в СИЗО, там женщине стало плохо: поднялось давление, гипертонический криз. Несколько раз приезжала скорая. Медики настояли, чтобы Татьяну по состоянию...
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