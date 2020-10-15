Татьяну Северинец отпустили домой из СИЗО в Витебске: ей несколько раз вызывали скорую

Источник материала: Tut.by

Татьяну Северинец — активистку из Витебска, мать политика Павла Северинца — по настоянию медиков отпустили домой из СИЗО, куда ее отвезли после задержания 14 октября. Об этом TUT.BY сообщил ее муж Константин Северинец.



Татьяне Северинец — 66 лет. Она — учитель русского языка и литературы, сейчас на пенсии. Мать троих детей и бабушка семерых внуков . Координатор незарегистрированной партии БХД в Витебской области. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В День матери, 14 октября, Татьяну Северинец задержали возле подъезда ее дома и отвезли в Первомайский РОВД.

— В РОВД Татьяна находилась полсуток: с послеобеденного времени и до двух часов ночи. Потом ее отвезли в СИЗО. Ей стало плохо: поднялось давление, гипертонический криз. Несколько раз приезжала скорая. Медики настояли, чтобы Татьяну по состоянию здоровья отпустили домой. Сотрудники милиции, говорит жена, делать этого не хотели, но были вынуждены подчиниться требованию врачей. Сегодня утром Татьяна пришла домой, — рассказал TUT.BY Константин Северинец.

Татьяна сообщила мужу, что ее обвиняют в участии в марше пенсионеров 12 октября в Витебске.

— Но никакого марша фактически не было: группа пенсионеров собралась, чтобы подойти к горисполкому и встретиться с представителями власти, — отметил Константин Северинец.

Доказательством тому, что пенсионеры 12 октября прошли по центру Витебска примерно 300 метров, служит стрим , который вела одна из горожанок — Елена Янушковская (ее тоже задержали). Там видно, что пожилые люди начали движение в районе пересечения улиц Замковой и Ленина, прошли по Ленина возле Художественного музея и свернули к горисполкому. При этом они ничего не скандировали, но несли несколько плакатов.