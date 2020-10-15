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В Минске задержали подозреваемого в разбойном нападении на обменник - его нашли по ДНК

15.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, подозреваемого в попытке ограбления обменника, совершенной в конце сентября в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Милиционеры сумели задержать мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на обменный пункт во Фрунзенском районе Минска в конце сентября. Найти 30-летнего жителя столицы удалось благодаря экспертизе биоматериала с предметов на месте преступления, по учету данных ДНК в Государственном комитете судебных экспертиз. Мужчина ранее не был судим. Сообщается, что на данный момент запланированы следственные действия с участием подозреваемого.

Напомним, 24 сентября мужчина совершил попытку разбойного нападения на столичный обменник. Грабитель дождался перерыва, когда кассир вышла из помещения, и, угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, стал требовать деньги из кассы. Девушка сумела забежать обратно в обменник и нажать тревожную кнопку, а нападавший скрылся.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, подозреваемого в попытке ограбления обменника, совершенной в конце сентября в Минске.
 
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