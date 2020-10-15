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В Минске задержали подозреваемого в разбойном нападении на обменник - его нашли по ДНК
15.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, подозреваемого в попытке ограбления обменника, совершенной в конце сентября в Минске. Об этом
Милиционеры сумели задержать мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на обменный пункт во Фрунзенском районе Минска в конце сентября. Найти 30-летнего жителя столицы удалось благодаря экспертизе биоматериала с предметов на месте преступления, по учету данных ДНК в Государственном комитете судебных экспертиз. Мужчина ранее не был судим. Сообщается, что на данный момент запланированы следственные действия с участием подозреваемого.
Напомним, 24 сентября мужчина
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Правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, подозреваемого в попытке ограбления обменника, совершенной в конце сентября в Минске.
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