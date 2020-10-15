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«Это же вранье сумасшедшее!» Появилось аудио, как работников МАЗ уговаривали подписать протокол на выборах
15.10.2020 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY прислали аудио, на котором члены участковой избирательной комиссии обсуждают, подписывать ли итоговый протокол голосования на президентских выборах. В комиссии заседали работники прессово-кузовного завода МАЗа, и многие были возмущены, что в документе указали цифры, которые сильно отличаются от реальных. «Как глядеть людям в глаза? Как спать после такого?» — возмущаются члены комиссии. На это председатель поясняет, что исправить цифры им не позволят, и добавляет: «Стыдно, что мы вляпались в такое из-за нашего беспомощного руководства». В Центризбиркоме TUT.BY подтвердили, что ознакомились с аудиозаписью, однако заявлений по данному факту не поступало и проверка не ведется.
Речь идет об избирательном участке № 70, который располагался в Доме культуры МАЗа. Большинство членов комиссии — работники прессово-кузовного завода МАЗа, люди опытные: до этого уже работали на выборах. Возглавлял комиссию главный технолог Владимир Усачев, он — главное действующее лицо записи разговора, также можно слышать реплики председателя профсоюзной ячейки завода Галины Конопляник. Сразу скажем, что Владимир Николаевич отказался прокомментировать запись, а Галины Викторовны на рабочем месте нет, она в отпуске, но подлинность записи TUT.BY подтвердили несколько членов комиссии, которые также присутствовали при разговоре.
Перечислим всех членов
Начинается запись со слов: «А на улице толпа». Еще до закрытия избирательных участков, а их в ДК МАЗ разместилось несколько, избиратели стали собираться у входа, чтобы узнать итоги выборов: по закону, комиссия должна вывесить итоговый протокол. Однако вскоре прибыл ОМОН, людей задерживали, не дождавшись 20.00.
В это время на участке № 70 председатель начал уговаривать членов комиссии подписать протокол с нужными цифрами.
— Ну так что, подписываем? Михалыч, ты что? — слышится голос Усачева.
— Николаевич, такие цифры... Я не буду. Такие цифры… — отвечают ему.
— Значит, кто подписывает, понятно, кто не подписывает… — рассуждает председатель комиссии. — Подписываются по всему району. Я сказал генеральному (директору. — Прим. TUT.BY), что комиссия в полном составе поддерживает.
— 10−20%? Николаевич, можно поддержать, — говорит председатель профсоюза на заводе Галина Конопляник.
— Викторовна, — возражает ей Усачев.
— Вы как хотите, хай меня выгоняют с работы, мне совесть моя, внутренняя совесть, не позволит, — продолжает она. — Я не могу, я не подпишу. Остальные — как хотят. У меня просто своя совесть. Я не могу. Подтасовать можно, когда чуть-чуть, немножко, я считаю. За Дмитриева — ноль, за Канопацкую — ноль, за Черечня, наверное, два человека всего, за Лукашенко у меня три человека всего. Всё, остальные все — за Тихановскую. Я не могу, правда, хоть повесьте меня. Остальные пускай как хотят. Как мы будем людям в глаза глядеть? Вот мы выйдем, и люди будут нас встречать. Как мы будем в глаза им глядеть?
— Ну то есть все белые и пушистые, как я понимаю? — спрашивает председатель.
— Что значит «белые и пушистые»? — уточняет Конопляник. — Надо довести реальные цифры, пусть все знают, как люди проголосовали.
— Езжайте и доводите, Галина Викторовна, — говорит ей другой женский голос. — Езжайте в исполком и доводите.
— Да, стыдно будет смотреть в глаза, — рассуждает Усачев. — Мне уже стыдно, и раньше было стыдно.
— Раньше не так было, — возражают ему в ответ.
— Раньше, я имею в виду, позавчера, три дня назад, было стыдно, вчера было стыдно, сегодня было стыдно, — уточняет он.
— Ну тут уже настолько явно, — говорит Галина Викторовна. — Надо так и доводить. Позвони в исполком, скажи, как оно есть на самом деле.
— Викторовна, ты что, издеваешься? Что, думаешь, я не говорил? — заявляет Владимир Усачев.
— Целый день говорили, — вторит ему еще один член комиссии.
— И Гранковскому говорил, — вероятно, речь идет про депутата Александра Гранковского, который до избрания в парламент был заместителем гендиректора МАЗа.
— Так что, нас тут всех за идиотов держат? Дураки здесь все? — возмущается Галина Викторовна.
— Такие цифры завышенные, Николаевич, — говорит председателю еще один член комиссии.
— Я допускаю, даже 20% согласна, как всегда, — продолжает лидер профсоюза.
— Викторовна, не подписываешь? — уточняет у нее Усачев.
— Я не могу, — говорит она.
— Ну что я буду здесь торговаться? — возмущается председатель. — Или подписываете, или не подписываете. Я сейчас тогда докладываю генеральному (директору завода. — Прим. TUT.BY) состояние по выборам, вот и всё. Как хотите. Я не пугаю, но должен доложить реальную обстановку. Марина?
— Я не смогу в глаза смотреть, — отвечает Усачеву женщина.
— Степанович? — спрашивает он еще у одного члена комиссии.
— То же самое, — отвечает Степанович.
— То есть никто не подписывает?
— Сейчас так везде будет, это же не только у нас на участке, — предполагает один из членов комиссии.
— Сделайте процентов пять разницу (между основными кандидатами. — Прим. TUT.BY), но не такую гигантскую, — предлагает другой член комиссии.
— Нет, так мы все возмущены, так а что толку? — слышится женский голос.
— А без нас смогут принять? — спрашивает мужчина.
— Без нас — точно, — отвечает ему председатель комиссии. — И завод будет работать, это точно.
— На фига пугать? — слышится мужской голос.
— Так и будет. Цифры будут в любом случае. Не мы, так районная комиссия, — объясняет председатель участковой комиссии.
— Будут так будут. Лично я такие цифры тоже не подпишу, извините, — говорит еще один член комиссии. — Даже пускай увольняют, хрен с ним, продам я эту машину, и…
— Менять цифры нам никто не даст, к сожалению, — продолжает настаивать председатель комиссии.
— Выше сделают так, как им надо. А мы своими руками загребаем, — слышится возмущение.
— Марина, ты, может быть, хочешь быть уволена, а если меня уволят, нигде на работу не возьмут, — говорит ей другой член комиссии. — Вот тогда мы будем рассказывать кому-то. Я понимаю, когда человеку 60 лет…
— Можно не повышать на меня голос? — просит Марина.
— Я не повышаю голос, — отвечает ей коллега.
— Ребята, я с вами особо церемониться не буду, — продолжает председатель комиссии. — Кто-то меня за язык дернул сказать (руководству. — Прим. TUT.BY), что комиссия работает дружно, слаженно и все будет хорошо. Зря я это сказал.
— Мы не ожидали, что будут такие цифры, — говорит Галина Викторовна.
— Я тоже. Так никто не ожидал. Я в шоке, думала, будут идти на одном уровне, — заявляет другая член комиссии.
— Ребята, подумайте, все равно это будет, но просто последствия будут плохими для нас, — уговаривает председатель. Поэтому я считаю, что надо подписать (протокол. — Прим. TUT.BY). Лучше от этого будет или хуже, не знаю. Зато будет как-то спокойно в республике. Да, может, где-то себя пересилить, но подписать. Просто найдем приключение на одно место.
Далее на записи неразборчиво, уговоры продолжаются.
— Нет, я не против. Что, я одна подпишу? У меня за спиной никого нету, — говорит Галина Викторовна.
— Мне тоже просто. Я пенсионер, по большому счету. Мне можно было проще сделать — я больной, я не пойду этим делом заниматься, — председатель. — Да, стыдно. Я взбешен сегодня был.
— Николаевич, они писали Тихановскую (имеется в виду, что избиратели голосовали за Тихановскую. — Прим. TUT.BY), а вы ей такие маленькие цифры поставили, ну вообще. Ему столько ставите, а ей совсем мало поставили, — парирует профсоюзный лидер.
— Галя, я тебе потом расскажу другое, — пытается успокоить ее Усачев.
— Я и сама, если честно, за Лукашенко голосовала, — признается Галина Викторовна. — Но я не ожидала такого… Давайте хоть немного поменяем.
— Викторовна, не поменяем, — не сдается председатель. — Сейчас вот мне звонили из исполкома.
— Ну так это же вранье сумасшедшее! — парируют ему.
— Что вы говорите! Как будто я этого не понимаю. Что вы меня тут уговариваете? Что я тупой совсем? — возмущен председатель.
— Так после этого как спать человеку? — спрашивает Конопляник.
— Викторовна, ну давай я сейчас залезу на стол и начну рассказывать, как мне тоже плохо, — говорит Усачев.
— Вот Андреевич как скажет, так и сделаем, — заключает профсоюзный лидер.
Дальше члены комиссии обсуждают цифры, сколько проголосовало на досрочном голосовании и какую цифру «надо дать» в итоге.
— Ребята, ну мне стыдно перед вами, стыдно, что мы вляпались в такое из-за нашего беспомощного руководства, загоняют нас в такие рамки, — пытается оправдаться председатель комиссии.
Итоговый протокол был подписан, однако избиратели его не увидели. На платформе «Голос» участок № 70 обозначен как «участок, где недостаточно данных для выводов о честности работы избирательной комиссии», фото итогового протокола не опубликовано. Избиратели участка № 70 прислали 230 фото бюллетеней за Светлану Тихановскую, три бюллетеня «против всех», фото бюллетеней за других кандидатов на платформу не поступало.
В Центризбиркоме TUT.BY подтвердили, что слышали аудиозапись разговора, уже опубликованного в СМИ, однако заявлений по данному факту не поступало и проверка не ведется. Получить комментарий от руководства и пресс-службы МАЗа пока не удалось, в случае если завод захочет высказать свою позицию, мы ее обязательно опубликуем.
Это не первый случай, когда в СМИ попадает запись обсуждения итогового протокола на выборах-2020. Ранее был
Напомним, фальсификация выборов — уголовное преступление, за это грозит до 5 лет лишения свободы (ст. 192 УК).
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«Это же вранье сумасшедшее!» Появилось аудио, как работников МАЗ уговаривали подписать протокол на выборах
В Центризбиркоме ознакомились с аудиозаписью, однако заявлений по данному факту не поступало и проверка не ведется.
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