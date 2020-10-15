Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 октября. Около ста человек — участников Марша людей с инвалидностью идут по левой стороне проспекта Независимости в сторону Октябрьской площади в Минске.



Среди собравшихся на акцию есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро "Пушкинская" — у него ампутирована ступня. Некоторых людей с ограниченными возможностями сопровождают родные и близкие.



В районе гостиницы "Минск" задержали двух человек — силовики выхватили их из колонны и посадили в микроавтобус. Пока непонятно, кто это — люди с инвалидностью или сопровождающие.



Участники марша скандируют "Это наш город!", в колонне — два бело-красно-белых флага.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники Марша людей с инвалидностью идут по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади Минск, 15 октября. Около ста человек — участников Марша людей с инвалидностью идут по левой стороне проспекта Независимости в сторону Октябрьской площади в...

Ольга Быковская, БелаПАН.