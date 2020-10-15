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Участники Марша людей с инвалидностью идут по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади
15.10.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 октября. Около ста человек — участников Марша людей с инвалидностью идут по левой стороне проспекта Независимости в сторону Октябрьской площади в Минске.
Ольга Быковская, БелаПАН.
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Минск, 15 октября. Около ста человек — участников Марша людей с инвалидностью идут по левой стороне проспекта Независимости в сторону Октябрьской площади в...
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