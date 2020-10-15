Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 октября. Около сотни человек с ограниченными возможностями выстроились в цепь солидарности на площади Независимости в Минске. Они стоят на стороне Красного костела, напротив здания Мингорисполкома.



Участники акции показывают руками знак "виктория", держат бело-красно-белый флаг, периодически скандируют "Жыве Беларусь!", "Инвалиды лучше всех!" и другие лозунги. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в знак приветствия.



Среди собравшихся есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро "Пушкинская" — у него ампутирована ступня.



Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш людей с инвалидностью. "Вне зависимости от наших возможностей мы — белорусы. Мы хотим свободы. Мы хотим, чтобы нас услышали!" — отмечалось в распространенном в соцсетях анонсе акции сторонников перемен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около сотни человек с ограниченными возможностями стали в цепь солидарности на площади Независимости в Минске Минск, 15 октября. Около сотни человек с ограниченными возможностями выстроились в цепь солидарности на площади Независимости в Минске. Они стоят на стороне...

Ольга Быковская, БелаПАН.