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Около сотни человек с ограниченными возможностями стали в цепь солидарности на площади Независимости в Минске
15.10.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 октября. Около сотни человек с ограниченными возможностями выстроились в цепь солидарности на площади Независимости в Минске. Они стоят на стороне Красного костела, напротив здания Мингорисполкома.
Ольга Быковская, БелаПАН.
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Около сотни человек с ограниченными возможностями стали в цепь солидарности на площади Независимости в Минске
Минск, 15 октября. Около сотни человек с ограниченными возможностями выстроились в цепь солидарности на площади Независимости в Минске. Они стоят на стороне...
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