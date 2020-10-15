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Несколько десятков человек с инвалидностью собрались у Красного костела в Минске
15.10.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 октября. Несколько десятков человек с инвалидностью собрались 15 октября у Красного костела в Минске на акцию против насилия.
Ольга Быковская, БелаПАН.
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Минск, 15 октября. Несколько десятков человек с инвалидностью собрались 15 октября у Красного костела в Минске на акцию против насилия. Среди них есть...
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