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Белстат рассказал, какие продукты белорусы едят чаще. И это не картофель

15.10.2020 16:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Национальный статистический комитет подготовил интересные факты о белорусах ко Всемирному дню продовольствия. Сообщается, что наша страна по объему производства ржи занимает пятое место в мире, картофеля – 11 место, гречихи – 12, сахарной свеклы - 14. 

© Sputnik Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин
Какие сорта белорусского картофеля самые вкусные и урожайные

Однако у белорусов эти продукты оказались не самыми популярными. В 2019 году чаще всего мы ели куриные яйца - их на душу населения пришлось 264 штуки. В список популярных продуктов попала молочная продукция (246 кг на душу населения) и картофель (175 кг на душу населения). Меньше белорусы ели фрукты и мясо – по 97 кг на душу населения.

По оценке Белстата, почти треть своих средств население расходует на покупку продуктов питания.

На начало года в Беларуси работали 17 тысяч продовольственных магазинов. В среднем на 10 тысяч населения приходилось 18 торговых "точек" с продуктами питания. Наибольшую долю в реализации составили товары отечественного производства – 77,2%, импортных было 22,8%.

В 2019 году по индексу продовольственной безопасности, который измеряет политику государств и эффективность работы их учреждений в сфере продовольственной безопасности, Беларусь занимала 36 позицию среди 113 стран.

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Теги: Минск
 
 
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В списке лидеров – "молочка", на душу населения приходится 247 кило в год, за ней идут куриные яйца и картошка.
 
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