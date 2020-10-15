ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Городской субботник пройдет в Могилеве 17 октября. Что там будут делать

15.10.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Городской субботник пройдет в Могилеве 17 октября, сообщает горисполком. Во время него будут убирать мусор и высаживать деревья.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Начнется субботник в 9 утра. Коллективы предприятий и организаций города будут наводить порядок на своих и закрепленных за ними территориях.

Чиновники возьмутся за лопаты: будут высаживать деревья в парке в микрорайоне Подниколье, сообщает Mogilevnews.by.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Участники Марша людей с инвалидностью идут по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика