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Городской субботник пройдет в Могилеве 17 октября. Что там будут делать
15.10.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городской субботник пройдет в Могилеве 17 октября,
Начнется субботник в 9 утра. Коллективы предприятий и организаций города будут наводить порядок на своих и закрепленных за ними территориях.
Чиновники возьмутся за лопаты: будут высаживать деревья в парке в микрорайоне Подниколье,
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Чиновники возьмут в руки лопаты.
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