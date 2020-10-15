Городской субботник пройдет в Могилеве 17 октября. Что там будут делать

Источник материала: Tut.by

Городской субботник пройдет в Могилеве 17 октября, сообщает горисполком. Во время него будут убирать мусор и высаживать деревья.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Начнется субботник в 9 утра. Коллективы предприятий и организаций города будут наводить порядок на своих и закрепленных за ними территориях.

Чиновники возьмутся за лопаты: будут высаживать деревья в парке в микрорайоне Подниколье, сообщает Mogilevnews.by.