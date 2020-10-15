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Многодетным родителям могут сократить рабочий день до 7 часов

15.10.2020 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Министерство труда и социальной защиты предложило сократить рабочий день для 7 часов для многодетных родителей. Об этом заявила глава ведомства Ирина Костевич на официальной встрече с многодетными мамами. 

© Pixabay
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Министр пояснила, что в 2021 году планируются очередные изменения в Трудовой кодекс. Сейчас многодетным семьям предоставляются свободный от работы день в неделю, оплачиваемый в размере среднего заработка.

"В качестве альтернативы данной нормы предлагается рассмотреть такую норму как сокращенный 7-часовой рабочий день для одного из родителей, воспитывающих троих и более детей до 16 лет", - сказала Ирина Костевич.

На встрече также затронули вопрос семейного капитала. Программа "Семейный капитал" начала действовать в Беларуси в 2015 году. Она была рассчитана на четыре года, однако в 2020-м ее продлили. Цель программы – поддержка многодетных семей: им полагалась выплата в размере 10 тысяч долларов за рождение или усыновление третьего и последующего ребенка. В настоящий момент размер семейного капитала составляет 22 500 рублей.

Досрочно его можно потратить на улучшения жилищных условий, получение образования и медицинских услуг.

Министр напомнила о расширении направлений досрочного использования этой материальной помощи. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Практика показывает, что направления досрочного использования востребованы, особенно в сфере жилья. Заявления на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подали почти 24 тысяч многодетных семей, из них на строительство жилья – 22 тысяч семей или 90,4 процента", - отметила Костевич.

Он добавила, что в министерство поступают обращения граждан, которые хотели бы использовать выплату досрочно для покупки доли жилого помещения, автомобиля отечественного производства и т.д.

Согласно данным Минтруда, в стране почти каждый ребенок проживает в многодетной семье. Всего в Беларуси насчитывается более 110 тысяч семей, в которых воспитываются около 360 тысяч детей.

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Теги: Минск
 
 
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