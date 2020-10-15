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Реальные доходы белорусов за год выросли на 5,2% ― Белстат
15.10.2020 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 окт ― Sputnik. Реальные денежные доходы населения Беларуси в период с января по август 2020 года составили 105,2% к уровню января – августа 2019 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Там уточнили, что речь идет о реальных доходах белорусов, скорректированных на нынешний индекс потребительских цен на товары и услуги, за вычетом налогов, сборов и взносов, которые выплачивают граждане.
По информации Белстата, 64,7% в общем объеме денежных доходов приходятся на оплату труда. На все остальные денежные поступления приходится чуть более 30% от общего объема доходов белорусов, добавили в ведомстве.
"Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%", ― сообщили в Белстате.
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Порядка 65% от общей суммы доходов белорусов приходится на зарплаты, остальные 35% денежных поступлений ― это пенсии, стипендии и доходы от предпринимательства.
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