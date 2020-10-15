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Реальные доходы белорусов за год выросли на 5,2% ― Белстат

15.10.2020 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт ― Sputnik. Реальные денежные доходы населения Беларуси в период с января по август  2020 года составили 105,2% к уровню января – августа 2019 года, сообщили в Национальном статистическом комитете. 

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Там уточнили, что речь идет о реальных доходах белорусов, скорректированных на нынешний индекс потребительских цен на товары и услуги, за вычетом налогов, сборов и взносов, которые выплачивают граждане.

По информации Белстата, 64,7% в общем объеме денежных доходов приходятся на оплату труда. На все остальные денежные поступления приходится чуть более 30% от общего объема доходов белорусов, добавили в ведомстве.

"Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%", ― сообщили в Белстате.

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Теги: Минск
 
 
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Порядка 65% от общей суммы доходов белорусов приходится на зарплаты, остальные 35% денежных поступлений ― это пенсии, стипендии и доходы от предпринимательства.
 
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