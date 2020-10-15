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Участники Марша людей с инвалидностью разошлись возле ГУМа

15.10.2020 17:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 октября. Дойдя до ГУМа, участники Марша людей с инвалидностью столкнулись с проблемой — им надо было перейти перекресток проспекта Независимости с улицей Ленина по подземному переходу, который не оборудован для граждан с ограниченными возможностями.

Участники акции попытались договориться с сотрудником милиции, чтобы им разрешили перейти дорогу, не спускаясь в переход, но получили отказ. После этого было принято решение завершить акцию.

Таким образом, Марш людей с инвалидностью длился чуть более двух часов. Его участники начали собираться в 14.00 возле Красного костела. Спустя час они выстроились на площади Независимости напротив здания Мингорисполкома в цепь солидарности. Людей с ограниченными возможностями приветствовали проезжавшие мимо автомобилисты. Простояв вдоль проспекта около 15 минут, участники акции отправились организованной колонной в сторону Октябрьской площади.

По ходу движения было задержано как минимум два человека, один из которых — юрист правозащитного учреждения "Офис по правам людей с инвалидностью" Олег Граблевский, наблюдавший за происходящим.

Среди участников сегодняшнего марша были инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро "Пушкинская" — у него ампутирована ступня.


Ольга Быковская, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 октября. Дойдя до ГУМа, участники Марша людей с инвалидностью столкнулись с проблемой — им надо было перейти перекресток проспекта Независимости с...
 
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