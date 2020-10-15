Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 октября. Дойдя до ГУМа, участники Марша людей с инвалидностью столкнулись с проблемой — им надо было перейти перекресток проспекта Независимости с улицей Ленина по подземному переходу, который не оборудован для граждан с ограниченными возможностями.



Участники акции попытались договориться с сотрудником милиции, чтобы им разрешили перейти дорогу, не спускаясь в переход, но получили отказ. После этого было принято решение завершить акцию.



Таким образом, Марш людей с инвалидностью длился чуть более двух часов. Его участники начали собираться в 14.00 возле Красного костела. Спустя час они выстроились на площади Независимости напротив здания Мингорисполкома в цепь солидарности. Людей с ограниченными возможностями приветствовали проезжавшие мимо автомобилисты. Простояв вдоль проспекта около 15 минут, участники акции отправились организованной колонной в сторону Октябрьской площади.



По ходу движения было задержано как минимум два человека, один из которых — юрист правозащитного учреждения "Офис по правам людей с инвалидностью" Олег Граблевский, наблюдавший за происходящим.



Среди участников сегодняшнего марша были инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции минского метро "Пушкинская" — у него ампутирована ступня.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники Марша людей с инвалидностью разошлись возле ГУМа Минск, 15 октября. Дойдя до ГУМа, участники Марша людей с инвалидностью столкнулись с проблемой — им надо было перейти перекресток проспекта Независимости с...

Ольга Быковская, БелаПАН.