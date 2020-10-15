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Участники Марша людей с инвалидностью разошлись возле ГУМа
15.10.2020 17:17 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 октября. Дойдя до ГУМа, участники Марша людей с инвалидностью столкнулись с проблемой — им надо было перейти перекресток проспекта Независимости с улицей Ленина по подземному переходу, который не оборудован для граждан с ограниченными возможностями.
Ольга Быковская, БелаПАН.
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Минск, 15 октября. Дойдя до ГУМа, участники Марша людей с инвалидностью столкнулись с проблемой — им надо было перейти перекресток проспекта Независимости с...
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