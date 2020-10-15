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Женщина из Мозыря для любимого взяла у знакомых в долг более 33 тысяч долларов

15.10.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гомельщине история любви закончилась уголовным делом. 44-летняя жительница Мозыря ради возлюбленного влезла в большие долги. Подробности рассказали в МВД.


Фото: jeshoots.com

В 2019 году женщина познакомилась в интернете с 46-летним жителем Калинковичей. Вскоре его осудили за кражу, но она дождалась его из мест лишения свободы. Освободившись, мужчина уехал «на заработки» в Россию. Оттуда сообщил, что якобы задержан полицейскими — требуется выкуп. Женщине удалось достать и переслать ему 18 тыс. долларов, которые, как выяснилось позже, мужчина потратил на вечеринки и спиртное. Когда деньги закончились, мужчина вернулся в Беларусь. И продолжил обращаться за помощью к возлюбленной, а та продолжала брать взаймы у знакомых. Все полученные деньги мужчина спускал в игровых автоматах. При этом уверял, что финансы вложены в бизнес, который скоро даст свои результаты.

На протяжении четырех месяцев жительница Мозыря взяла в долг в знакомых около 33,5 тысяч долларов. Возвратить деньги она не могла и люди пригрозили милицией, после чего женщина сама обратилась за помощью в местный РОВД.

По результатам проверки ОБЭП следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

 
 
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На Гомельщине история любви закончилась уголовным делом. 44-летняя жительница Мозыря ради возлюбленного влезла в большие долги.
 
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