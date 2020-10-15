Генпрокурор рассказал о 400 уголовных делах, возбужденных после выборов

Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, что в Беларуси после выборов было возбуждено порядка четырехсот уголовных дел. При этом про наказание за насилие со стороны силовиков Швед так ничего и не рассказал, пообещав лишь, что обвинители будут просить у суда максимальные меры наказания по делам о нарушении общественного порядка со стороны граждан.

Генпрокурор рассказал, что с 9 августа в стране было возбуждено порядка четырехсот уголовных дел о нарушении правопорядка, причем многие из них находятся на стадии завершения предварительного следствия, скоро начнутся суды. Сейчас особое внимание правоохранители уделяют людям, которые перекрывают дороги.

При этом генпрокурор так и не рассказал, будут ли возбуждены уголовные дела по фактам избиений, насилия и пыток.

«Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению», — сказал он, передает БелТА .

Напомним, что по слова комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, белорусские власти обязаны соблюдать взятые на себя обязательства в сфере прав человека: международные правовые нормы обязывают Минск расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными. В ООН осудили действия белорусских правоохранителей и призвали власти начать диалог с оппозицией. Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси. В частности, в ООН призвали власти Беларуси прекратить применение чрезмерной силы в отношении участников акций протеста и остановить аресты. Кроме этого, 23 страны требуют освободить всех политзаключенных, журналистов, правозащитников и других задержанных в ходе протестов.

К середине октября общее число задержанных на акциях протеста граждан приблизилось к 15 тысячам. Репрессий такого масштаба Беларусь в современной истории еще не видела.