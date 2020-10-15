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Генпрокурор рассказал о 400 уголовных делах, возбужденных после выборов
15.10.2020 17:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, что в Беларуси после выборов было возбуждено порядка четырехсот уголовных дел. При этом про наказание за насилие со стороны силовиков Швед так ничего и не рассказал, пообещав лишь, что обвинители будут просить у суда максимальные меры наказания по делам о нарушении общественного порядка со стороны граждан.
Генпрокурор рассказал, что с 9 августа в стране было возбуждено порядка четырехсот уголовных дел о нарушении правопорядка, причем многие из них находятся на стадии завершения предварительного следствия, скоро начнутся суды. Сейчас особое внимание правоохранители уделяют людям, которые перекрывают дороги.
При этом генпрокурор так и не рассказал, будут ли возбуждены уголовные дела по фактам избиений, насилия и пыток.
«Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению», — сказал он, передает
Напомним, что по слова комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, белорусские власти
К середине октября общее число задержанных на акциях протеста граждан приблизилось к 15 тысячам. Репрессий такого масштаба Беларусь в современной истории еще не видела.
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Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, что в Беларуси после выборов было возбуждено порядка четырехсот уголовных дел.
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