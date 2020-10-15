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В Могилеве 60-летний мужчина совратил 4-летнюю дочь собутыльницы. Мать ребенка в это время спала
15.10.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 60-летнего мужчину обвиняют в совращении 4-летней девочки. По данным следствия, подозреваемый выпивал с матерью ребенка, а когда та ушла спать, во дворе дома совершил в отношении девочки действия сексуального характера,
Мужчина вечером 6 августа выпивал с хозяйкой дома, пока ее муж был на работе. Когда женщина пошла спать, подозреваемый вышел во двор, где в песочнице играла 4-летняя девочка, и совершил в отношении дочери женщины действия сексуального характера. Это увидел сосед и вызвал милицию.
В семье воспитывается также 12-летний мальчик.
Семья ранее была признана находящейся в социально опасном положении.
В отношении подозреваемого назначена комплексная судебная психолого-физиологическая экспертиза. Мужчина ранее был дважды судим за хулиганство — мастурбацию в общественных местах — и состоял на учете в наркологическом и психдиспансере. Он находится под стражей, расследование продолжается.
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Милицию вызвал сосед, который видел происходящее.
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