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В Могилеве 60-летний мужчина совратил 4-летнюю дочь собутыльницы. Мать ребенка в это время спала

15.10.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 60-летнего мужчину обвиняют в совращении 4-летней девочки. По данным следствия, подозреваемый выпивал с матерью ребенка, а когда та ушла спать, во дворе дома совершил в отношении девочки действия сексуального характера, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Reuters

Мужчина вечером 6 августа выпивал с хозяйкой дома, пока ее муж был на работе. Когда женщина пошла спать, подозреваемый вышел во двор, где в песочнице играла 4-летняя девочка, и совершил в отношении дочери женщины действия сексуального характера. Это увидел сосед и вызвал милицию.

В семье воспитывается также 12-летний мальчик.

Семья ранее была признана находящейся в социально опасном положении.

В отношении подозреваемого назначена комплексная судебная психолого-физиологическая экспертиза. Мужчина ранее был дважды судим за хулиганство — мастурбацию в общественных местах — и состоял на учете в наркологическом и психдиспансере. Он находится под стражей, расследование продолжается.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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